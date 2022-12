Très utile et indispensable pour tout citoyen, la carte d’identité nationale est devenue introuvable dans les commissariats de police. Depuis 4h du matin, les gens font le rang pour l’avoir. Chaque jour, plus de 100 personnes font la queue, et seuls 30 sont retenues. Etudiants, fonctionnaires, auto-entrepreneurs, tous se plaignent de cette situation. En vain.

Impossible de sortir, de faire une opération bancaire, ou même, pour les nouveaux bacheliers, de s’inscrire à l’université sans pièce d’identité. Kadidiatou Sissoko, nouvelle bachelière, fait part de son calvaire : « J’ai fait une semaine avec mon frère pour enfin l’avoir. Chaque jour, on venait pour repartir bredouille. En effet, on appelle seulement 15 ou 20 personnes. Il a fallu que j’aille passer la nuit entière là-bas. J’y étais depuis 22h et je suis devenue la septième personne dans le rang».

« On vient passer toute la nuit devant le commissariat et des gens viennent avec leurs parents à 8h pour les servir en première position en notre présence. Rien n’est fait dans les normes dans ce pays ! », s’étouffe de colère, A. C.

Les étudiants sans espoirs et inquiets demandent aux autorités de bien vouloir considérer leur situation pour qu’ils puissent faire l’université et s’inscrire à Sama Money.

Aboubacar Sidiki Diarra

(Stagiaire)

