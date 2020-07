Manifestations des 10 et 11 juillet 2020 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au chevet des éléments des forces de l’ordre blessés

Ce mercredi 16 juillet, tôt dans la matinée, le Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, M. Aser KAMATE s’est successivement rendu à l’hôpital Mère-Enfant ‘’Le Luxembourg’’, aux infirmeries de la Police et de la Gendarmerie Nationales ainsi qu’au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) ‘’Gabriel TOURÉ ’’, pour s’enquérir de l’état de santé des membres des forces de sécurité blessés lors des opérations de maintien de l’ordre des 10 et 11 juillet derniers. M. KAMATÉ était, pour la circonstance, accompagné du Chef de Cabinet du département, des Directeurs Généraux de la Police, de la Gendarmerie Nationales et du représentant du Chef d’Etat-Major de la Garde Nationale.

Pleinement appréciée par les blessés et le personnel médical, cette visite aura sans nul doute servi doublement à réconforter le moral des éléments blessés en mission commandée, de marquer la solidarité et le soutien indéfectible de la hiérarchie. A titre de rappel, ces malheureux incidents ont fait au total 121 blessés parmi les forces de l’ordre dont deux par balles. Il faut également noter qu’en plus de la prise en charge des soins, des appuis financiers symboliques ont été faits en faveur des blessés. Par ce geste, le département de la Sécurité aura rehaussé le moral des hommes, engagés pour la sécurisation des citoyens et de leurs biens, surtout en cette période de désobéissance civile caractérisée par des scènes de violences gratuites.

Source : Page officielle du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

