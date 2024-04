Les patrouilles à motos rassurent et inquiètent du fait de certains agents qui ne rassurent pas. Y a-t-on pensé ?

A Bamako, des agents de la police opèrent à moto. Toujours à deux, armes au poing, ils traquent les voitures en infraction ou les personnes suspectes. Mieux, rassurent par leur présence. Une patrouille que l’on ne peut que saluer.

Mais certains agents à moto commencent à aller au-delà. Nuitamment, à deux, ils poursuivent, arrêtent et contrôlent. En cas d’infraction (défaut de vignette, ou autres), les deux agents décident de partir avec la moto. L’un d’eux, descend, prend la moto et part avec. Se limitant à dire : « vas dans tel commissariat pour récupérer la moto ».

Cette pratique n’ouvrira-t-elle pas une brèche à des personnes de mauvaise intention ? Genre, ce ne serait pas une surprise que des individus s’habillent en tenue policière pour se mettre à traquer les motocyclistes et partir avec leur moto ? Et tant pis pour le motocycliste qui va se faire voler sa moto.

Les responsables de la police doivent revoir cette pratique pour des raisons de sécurisation des personnes et de leurs biens. La moto étant aujourd’hui, un bien indispensable pour la vie urbaine. Le retrait des motos en cas d’infraction pendant la nuit, doit être la prérogative d’une équipe policière et qui opère à véhicule et non de deux agents à motos. Le risque est énorme.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :