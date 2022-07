L’école de Police de N’Tomikorobougou a abrité vendredi 22 juillet 2022, la cérémonie du baptême de la 17e promotion des élèves Commissaires de Police et de la 22e promotion des élèves officiers de la Police nationale. L’événement était placé sous la Haute Présidence de Son Excellence, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées. Il a enregistré aussi la présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, de certains membres du Gouvernement, du Directeur Général de la Police nationale, du directeur de l’école nationale de la Police ainsi que des amis, parents et familles de ces deux promotions.

Rappelons que ces deux promotions portant respectivement le nom des feus Inspecteur Général de Police Niamé KEÏTA et Contrôleur Général de Police Falaye KEÏTA, la 17e promotion des élèves Commissaire et la 22e promotion des élèves officiers de Police ont toutes prêté serment pour donner leur engagement à servir loyalement la patrie. Au total, cette 17e promotion d’élèves Commissaires de Police était au nombre de 115 éléments contre 235 pour les élèves officiers, a précisé l’Inspecteur Général Souleymane TRAORE, Directeur National de la Police. Le Commissaire Sidiki KONARE est sorti major de la 17e promotion et le lieutenant Emmanuel KODIO, celui de la 22e promotion. Désormais, ces élèves sont prêts à servir la patrie en tous lieux, en tout temps et en toute circonstance, a indiqué le Président de la Transition, dans une interview accordée à la presse lors de cet événement. Selon les précisions du Chef suprême des armées, « la formation du personnel des Forces de Défense et de Sécurité s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités humaines et matérielles de ces forces conformément au Plan d’action du Gouvernement en son Axe 1 qui demande de recruter, former, équiper et déployer les Forces de Défense et de Sécurité sur l’ensemble du territoire national ». Conformément à la complexité et à la sensibilité des missions dédiées à la Police, le Chef de l’État a demandé à ces nouvelles promotions de cultiver le sens de l’État, de l’honneur, de la patrie et de la dignité. Il les exhorte à être à l’écoute de la population tout en tissant une bonne collaboration avec celle-ci. Une collaboration sans laquelle leur mission de sécurisation sera vouée à l’échec, a-t-il prévenu avant de les inviter à suivre les traces des deux parrains qui ont marqué la vie de la Police nationale, à travers leur engagement patriotique et leur don de soi. Il a terminé son allocution en leur souhaitant bon courage et bonne continuation dans leur future carrière.

Alassane Cissé

