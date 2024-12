L’Union pour la République et la Démocratie a tenu, le week-end passé, sa 12ème conférence nationale à Bamako à trois semaines du nouveau congrès du parti. Occasion indiquée pour le Président de l’URD, Gouagnon Coulibaly, loue la réussite du pari de la refondation dont le parti de la poignée de la main est partie prenante.

Finis les querelles pour le contrôle du parti et place au travail pour la reconquête du pouvoir. C’est le visage que l’ex-parti de l’opposition contre le régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta semblé adopter. Ce week-end, les partisans du Parti s’étaient donné rendez-vous à la salle de Banquet du CICB, où elles ont tenu la douzième conférence nationale. Laquelle a été, une fois de plus, mise à profit par le Président Gouagnon Coulibaly pour rappeler l’apport que sa formation politique joue dans le processus de Transition en cours. « Nos autorités actuelles sont entrain, sans conteste, de réussir le pari de la Refondation du Mali à travers la réalisation d’un certain nombre d’actions politiques courageuses », se réjouit le président de l’URD, qui cite entre autre , l’adoption d’une nouvelle Constitution et d’une nouvelle loi électorale, la création de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE), le parachèvement de la réorganisation territoriale et administrative, la modernisation et le renforcement accrue de notre outil de défense et de sécurité, la réorganisation de notre système judiciaire et la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) devenu une Confédération, véritable symbole d’union des peuples.

S’agissant de la décrispation du climat social, le président de l’URD a demandé aux nouvelles autorités de la transition à se conformer à la feuille de route du nouveau Premier Ministre en s’impliquant auprès de la justice pour trouver un dénouement heureux des dossiers en instance concernant les hommes politiques en détention et en exil dans le but de l’apaisement du climat social et du renforcement de la cohésion nationale. Et de poursuivre en demandant de veiller au respect du principe démocratique et de la disposition constitutionnelle de la liberté d’expression, notamment en œuvrant pour un compromis dans l’affaire HAC et Djoliba TV.

Evoquant la Conférence Nationale, il a indiqué que le parti a entrepris des actions pour renforcer son image et partager sa vision avec divers acteurs tels que les partis politiques, les organisations de la société civile, les diplomates etc.

L’URD tient cette 12ème Conférence Nationale, en prélude à notre 5ème Congrès ordinaire, prévu le 21 décembre 2024. Elle devrait permettre à l’URD de se doter de nouveaux textes conformément à la nouvelle réorganisation territoriale et administrative du pays.

Siaka DIAMOUTENE/maliweb.net

