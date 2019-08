L’Alliance « Ensemble pour le Mali » tient du 24 au 25 août 2019 ses 4èmes assises sous le thème « Préparatifs du dialogue politique inclusif ». Le premier ministre Dr. Boubou Cissé a procédé ce samedi 24 à l’ouverture des travaux de l’alliance politique et électorale, c’était à l’hôtel Orpheus Dream Village sis à Missabougou.

– Maliweb.net – Sous l’égide du Chef du gouvernement, le premier ministre, Dr Boubou Cissé, l’EMP a ouvert ses 4ème assisses en présence du Chef de file de la Majorité présidentielle, Dr Bokary Tréta, du président du Comité scientifique Ibrahima Boubacar Bah, des partis politiques invités et de ses militants.

Ces assisses de l’EPM s’articulent surtout sur la préparation du prochain dialogue politique inclusif annoncé par le gouvernement. En effet, selon les ténors de l’alliance notamment le président du comité scientifique et le Dr Bocary Tréta, en tant que majorité présidentielle, ils se doivent de dégager une vision partagée et harmonisée pour apporter de meilleures contributions à la bonne tenue du dialogue souhaité par le président de la République.

C’est donc dans cette mouvance que s’inscrivent les travaux de ces assisses, 4ème du genre qui va s’articuler autour des thèmes sur : l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ; la Révision constitutionnelle ; la loi électorale ainsi que les questions de délinquance financières, l’enrichissement illicite et la corruption sont entre autres les thématiques que comptent débattre les soutiens du président de la République.

Pour Monsieur Bah en tant que mouvance présidentielle, il s’agit pour eux de se doter d’arguments solides, approfondir les analyses et réflexions avant la tenue prochaine du dialogue politique, un préalable nécessaire pour mieux soutenir le programme gouvernemental et l’agenda du président dont ils se reconnaissent.

Des propos renchéris par son camarade le Dr Tréta qui après des mots de remerciements à l’ endroit du premier ministre et de l’ensemble des participants, Bocary Tréta a rappelé leur rôle de soutien aux initiatives du président Kéïta, aussi il a invité ses camarades à murir les réflexions sur les thématiques proposées, un préalable au dialogue politique inclusif dont la réussite demeure d’une importance capitale pour le devenir du pays à ses dires. Le premier ministre, Dr Boubou Cissé pour sa part, dira « Le dialogue politique inclusif est un rendez-vous à ne pas manquer … ; sa réussite est obligatoire, car elle engage notre présent et le futur …». Le premier ministre n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le Dr Tréta et ses paires pour leur constance de soutien au Chef de l’Etat et ses actions.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :