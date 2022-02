Le M5-Rfp veut se maintenir à la tête du Mali durant 10 ans. C’est que soutient Abdel Kader Maïga, membre du comité stratégique du M5-Rfp et proche du Premier ministre.

« On va faire 10 au pouvoir, si on veut, et personne ne pourra nous en empêcher ; en tout cas pas le Cadre (Ndlr : le Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie).

Ces propos sont d’Abdel Kader Maïga, membre du Mouvement du 05 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-Rfp), le mouvement de contestation à la base de la chute du régime IBK. Il était dimanche 13 février en débat sur le plateau d’Africable télévision.

Abdel Kader Maïga, à travers cette déclaration, révèle les vraies intentions du M5-RFP, confirmant ainsi ce que beaucoup de Maliens pensaient du Premier ministre, issu des rangs du mouvement de contestation. Ces propos discourtois et empreints de mépris constituent un manque de respect à l’égard du peuple malien qui n’est pas sorti dans les rues pour permettre aux membres du M5-Rfp de s’éterniser au pouvoir.

Ces propos sont si dangereux qu’ils peuvent faire des émules au Mali. Car, en s’affirmant ainsi, Abdel Kader Maïga veut ériger la rue comme mode d’accession au pouvoir au Mali. Alors question : à quoi bon se préparer pour des élections, si on peut accéder au pouvoir grâce à la rue ?

Abdoul Kader Maïga et les siens doivent avoir un peu de retenue et de modestie. Avec de tels discours, Abdel Kader Maïga, proche du chef du gouvernement, contribue à diviser plutôt qu’à rassembler. En attendant, Le Wagadu lui rappelle que les partisans du défunt président IBK tenaient exactement les mêmes propos. La suite est connue de tous.

Anne Marie Soumouthéra

