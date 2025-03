By

Le lundi 17 mars dernier marquait le 45è anniversaire de la disparition tragique d’Abdoul Karim Camara, plus connu sous le nom de Cabral. Pour commémorer cette date symbolique, le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs en hommage à cet étudiant et militant engagé pour la justice et la liberté.

Lors de cette cérémonie, le Chef du gouvernement a rappelé l’importance du combat de Cabral, notamment dans le domaine de l’éducation. Il a souligné que les revendications et les idéaux défendus par ce dernier restent d’actualité et sont pris en compte dans l’élaboration des politiques du pays à l’image du Dialogue inter-Maliens, les assises de la Refondation et les états généraux de l’éducation.

Quarante-cinq ans après son assassinat, la mémoire de Cabral demeure un symbole de résistance et de lutte pour les droits des étudiants et de la jeunesse malienne. «Chaque année, le 17 mars, son sacrifice est commémoré afin de rappeler le prix payé pour la liberté et la démocratie au Mali.

Un monument à Bamako et un lycée portant son nom à Ségou perpétuent son souvenir, témoignant de l’importance de son engagement», a témoigné le secrétaire général de l’Amicale des anciens militants et sympathisants de l’Union des élèves et étudiants du Mali (AMS-Uneem). Seydou Patrice Dembélé a ajouté que son héritage continue d’inspirer les générations actuelles, les appelant à poursuivre la lutte pour une éducation de qualité, la liberté d’expression et le respect des droits fondamentaux.

La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux ministres, de militants et sympathisants de l’Uneem.

Source : Primature

*Le titre est de la Rédaction

