Accusations sur les réseaux sociaux contre Aliou Diallo : ADP-Maliba porte son soutien à son président d’honneur

Depuis un certain temps, les accusations à travers sur les réseaux sociaux sont destinées par Aliou Diallo, 3ème à l’élection présidentielle de 2018. Son parti politique montre son soutien sans faille à son envers.

A travers un communiqué, le secrétaire général du parti Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba), signé par Me Abdoulaye Sidibé condamne avec la dernière avec la dernière énergie les lâches et ignobles accusations portées à travers sur les réseaux sociaux à l’endroit de son président Aliou Diallo. ‘’ Ces accusations de caractère léger, qui portent atteinte à l’honneur et à la considération d’un homme dans le seul but de nuire à sa réputation et à sa crédibilité sont l’œuvre d’individus mus par des desseins obscurs et aux antipodes de la lutte de notre peuple pour la prospérité’’, a-t-il affirmé et ajoute que ces accusations abjectes ne feront pas détourner les pensées nobles d’un peuple envers ce philanthrope d’Aliou Diallo. Il signalé qu’Aliou Diallo qui œuvre au développement et au bien-être des communautés du Mali à travers sa fondation Maliba.

Aliou Diallo œuvre dans la philanthropie depuis près de 20 ans. ‘’ Aliou Diallo est une personnalité les plus appréciées au Mali qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie des maliens ‘’, a-t-il prononcé. Pour lui, Aliou Diallo à travers sa fondation fait la réalisation de forages d’eau, le pavage des rues ; l’assistance apportée aux forces de défense et de sécurité, aux sinistrés des incendies dans les différents marchés, aux étudiants et aux sportifs maliens. ‘’ La réhabilitation des écoles , la construction et l’équipement des centres de santé ; le soutien au dialogue inter religieux, aux déplacés internes ; la fourniture de moulins et la formation des femmes à la création d’activités génératrices de revenus’’, a-t-il ajouté.

Toujours pour Me Abdoulaye Sidibé, au regard de ce qui précède, l’ADP-Maliba témoigne son soutien sans réserve à son président d’honneur et appelle l’ensemble de ses militantes, militants et sympathisants à demeurer résolument engagés, mobilisés et déterminés pour la réalisation de la nouvelle indépendance tant prônée par le président d’honneur Aliou Diallo.

A titre de rappel, depuis près de 20 ans, la fondation Maliba œuvre à l’amélioration des conditions de vie des maliens.

Diakaridia Sanogo

