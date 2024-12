Alassane Dramane Ouattara officiellement candidat pour un 4ieme mandat : Ce 2ème mandat de la troisième République violerait-il la Constitution

L’annonce officielle de la candidature de Alassane Dramane Ouattara pour un quatrième mandat, mais deuxième de la troisième République a été faite par Gilbert Koné Kafana au Palais des sports de Treche ville devant plus de 10 mille jeunes venus de toutes les régions de la Côte d’Ivoire pour exprimer leur engagement citoyen et leur soutien aux idéaux de paix et de développement. Cette annonce pour la moins surprenante lève désormais tout suspense sur la candidature d’ADO pour un mandat supplémentaire à la tête de la Côte d’Ivoire, mais donne du coup de la matière à polémique et à débattre aux spécialistes du droit constitutionnel , aux opposants et autres analystes politiques, bien évidemment sur une éventuelle violation ou non de la Constitution de la troisième République de la Côte d’ivoire. Certains observateurs se poseront aussi la question de savoir si cette candidature est vraiment opportune après 15 ans passés à la tête de la Côte d’ivoire. La candidature d’Alassane Dramane Ouattara viole-t-elle la Constitution ivoirienne ? L’Opposition va-t-elle s’y plier sans réagir ? Le Peuple ivoirien a-t-il encore quelque chose à attendre d’Alassane ? Que dire de son bilan ?

L’annonce de la candidature du Président Alassane Dramane Ouattara a surpris mais ne semble pas illégale au regard de la Constitution ivoirienne de la troisième République. Dans la plupart des pays francophones c’est un mandat de cinq ans renouvellement une seule fois soit au total 10 ans à la tête du pays. Mais une pratique souvent usitée sous nos tropiques fait que chaque changement de constitution comme celle de la Côte d’ivoire, donne naissance à une nouvelle République et met du coup le compteur à zéro. ADO ayant comme prétexte la naissance de la 3ième République rendant caduque toutes dispositions antérieures se donne le droit de briguer un deuxième et dernier mandat sous la troisième République. A-t-il réellement tort de se porter candidat pour un deuxième mandat sous la nouvelle République, même si c’est le quatrième dans l’ensemble ? La réponse appartient au peuple ivoirien dans la mesure où aucune disposition de la nouvelle Constitution ne prévoit que même en adoptant une nouvelle constitution et proclamée une nouvelle République l’on ne pourra pas faire plus de deux mandats. Trump est à son deuxième et dernier mandat aux Etats Unis comme le prévoit la Constitution américaine

La candidature d’Alassane Dramane Ouattara viole-t-elle la Constitution ivoirienne ?

Sans tomber dans un débat juridico-judiciaire, à notre humble avis cette candidature peut interroger .Le piège qu’il aurait tendu à ses opposants en proposant la rédaction d’une nouvelle constitution c’est seulement sa parole, en jurant la main sur le cœur qu’il n’ira pas au-delà de ses deux mandats même avec l’adoption d’une nouvelle constitution et la naissance d’une nouvelle République. Les praticiens et tous les observateurs et analystes politiques et du Droit riront à gorge déployée, car le pouvoir comme dirait Amadou Hampaté Ba, est comme de l’alcool après un premier verre, on est joyeux comme un agneau. Au second c’est comme si on avait mangé du lion, on se sent si fort qu’on n’accepte plus d’être contesté. On veut tout imposer à tout le monde. Au troisième verre, on est comme le cochon, on ne peut faire que de la cochonnerie…. A défaut d’être un cochon ADO est enivré par le pouvoir et comme dirait Montesquieu pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, or la Constitution censée être le seul pouvoir à arrêter ADO, lui donne au contraire l’autorisation, donc elle semble ne pas avoir été violée.

En tout état de cause, cette problématique des prolongations de mandat liées aux changements de constitution et de République est un des chantiers majeurs sur lequel le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance doit se pencher pour enfin fixer des règles incontestablement conformes à la Démocratie . Ceci pour mieux asseoir la crédibilité de la CEDEAO.

L’Opposition va-t-elle engager la contestation avant de se lancer en campagne pour barrer la route d’une présidence à vie d’ADO ?

Les armes des acteurs politiques semblent être inégales et inéquitables, l’opposition ivoirienne divisée pourrait avoir en face d’elle un président candidat qui défendra éloquemment et vaillamment son élogieux bilan. Sachant le match incertain, le chemin le plus court pour l’opposition risque d’être la rue pour contester et protester contre un quatrième mandat d’ADO, avant d’emprunter l’autre voie celle de la contestation des résultats après les élections. Qu’il soit dit en passant, la limitation des mandats est présente dans les constitutions de toutes les grandes démocraties. L’Opposition, si elle veut bien barrer la route pour une présidence à vie d’ADO, doit se battre sur deux fronts, à savoir exiger la transparence dans les élections et prôner une union sacrée autour d’un candidat à même de tenir tête au Président sortant. Ce dernier a un bilan qui plaide positivement en sa faveur.

Le Peuple ivoirien a-t-il encore quelque chose à attendre d’Alassane ? Que dire de son bilan ?

Qu’on aime ADO ou qu’on le déteste, il passe aujourd’hui pour être ce Président qui a fait pour la Côte d’Ivoire et pour les ivoiriens ce qu’aucun autre prédécesseur n’a accompli tant sur le plan économique qu’en terme de développement. Là où il semble pêcher c’est certainement dans le cadre de la réconciliation des ivoiriens. Donc avec un bilan élogieux c’est sûr et certain qu’il part favori surtout qu’il aurait certainement en face de lui une opposition désunie et affaiblie. Les infrastructures, les prouesses économiques, le niveau de vie des ivoiriens, la diplomatie, bref le bilan d’ADO est vraiment une immense arme et un argument politique de taille pour convaincre les électeurs ivoiriens à lui accorder un mandat supplémentaire.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :