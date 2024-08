Arcane politique : Moussa Mara dans l’œil du cyclone !

Acte de patriotisme ou coup de trompe l’œil mercantile ? Ce qui est sûr, la décision de Moussa Mara de renoncer à ses avantages d’ancien Premier ministre est diversement appréciée par ses compatriotes. Le 2 août dernier, en effet, par le biais d’une lettre ayant pour objet la renonciation aux avantages financiers d’ancien Premier ministre adressée à la primature, le Commandeur de l’Ordre National Moussa Mara faisait part de sa volonté de soulager les finances publiques et de contribuer à orienter nos maigres ressources vers des destinations plus utiles aux populations. Cette démarche est honorable et bienveillante à tous égards quand bien même que beaucoup de Maliens, majoritairement réfractaire aux politiques, n’y voient pas plus qu’un jeu politicien sournois et calculateur de celui dont le décevant séjour à la Primature s’était conclu en 2014 par des décisions irréparables aux conséquences lourdement funestes.

Même en faisant abstraction des considérations tendancieuses qui font le chou gras de l’opinion publique, on doit admettre néanmoins la connotation politicienne de cette décision prise dans un timing propre à envoyer la patate chaude dans la main d’une Transition

En tout cas, ce geste d’exemplarité de l’ex Premier ministre mérite en toute logique être emboité par d’autres à titre de témoignages et de solidarité face à la pressante asphyxie économique nationale qui se répercute gravement sur le pouvoir d’achat du citoyen lambda.

Seydou Diakité

