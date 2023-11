Atelier d’échanges des cadres du RPM : Les militants initiés sur le nouveau statut de Bamako

Le Rassemblement pour le Mali (RPM), en collaboration avec NDI, a organisé le samedi 18 novembre dernier, au CRES de Badalabougou, un atelier de renforcement des capacités des élus, des cadres et des femmes potentiellement candidates du Parti sur le nouveau cadre administratif et juridique du district de Bamako en lien avec la loi n°2015-052 du 18 décembre 2015.

Le thème de l’atelier portait sur “le nouveau découpage territorial et administratif (cas du district de Bamako), la loi n°2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives et les recommandations de l’évaluation de l’outil ‘winwithwomen gagner avec les femmes’”.

Depuis la tenue de son 1er congrès extraordinaire les 26 et 27 août 2023, au Centre international de conférences de Bamako (CICB), le nouveau bureau politique national du RPM s’est doté d’un plan d’actions trimestriel (octobre, novembre et décembre 2023) et le présent atelier s’inscrit dans ce cadre.

Le président du Rassemblement pour le Mali (RPM), Dr. Bocary Tréta, a qualifié la thématique de l’atelier de très grande importance pour le RPM et les 3 millions d’habitants du nouveau district de Bamako. A l’entendre, le RPM a d’ores et déjà noté des changements importants qui sont intervenus dans le statut de Bamako, notamment, la suppression de la commune en tant que niveau de collectivité territoriale, le rattachement de certaines communes du cercle de Kati au district de Bamako.

Il s’agissait, pour les participants, d’échanger en premier lieu sur l’état des structures du parti et la qualité de leur fonctionnement au sein du district de Bamako. En second, sur les actions en faveur de l’augmentation de la représentativité des femmes dans les structures du parti et les futures institutions du district de Bamako.

Dr. Tréta, dans son discours, a rendu un vibrant hommage aux Forces armées et de sécurité du Mali, pour le retour de l’Etat du Mali, à travers son instrument principal de notre souveraineté nationale les FAMa, dans la ville de Kidal.

Il a réitéré ses félicitations aux autorités de la Transition pour avoir rendu à notre pays et a son peuple “l’honneur du Mali” et “le bonheur aux Maliens”. Et de présenter ses condoléances aux victimes, civiles et militaires, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Le président du parti du Tisserand a, en outre, exhorté la nouvelle direction à un travail politique plus dynamique, plus collectif et plus efficient afin d’atteindre un niveau satisfaisant dans la réalisation du programme d’activités trimestriel du BPN.

Il n’a pas manqué de saluer le partenaire, le NDI, et tout particulièrement son représentant-résident Badié Hima pour sa légendaire fraternité, son sens politique élevé et sa constante disponibilité pour la promotion de la démocratie et le renforcement de la participation et du leadership féminin.

La journée a enregistré la présence de l’ancien ministre et 1er vice-président du RPM, Ousmane Koné, de Mme Diakité Oumou Ba, ancienne ministre, du président de l’UJ-RPM, de la présidente UF-RPM, entre autres.

Il y a eu également une communication, du directeur des services urbains de voirie et d’assainissement de Bamako (DSUVA), Oumar Konaté, sur des problèmes existentiels de notre capitale à savoir la problématique de l’assainissement, l’électricité et l’eau.

Ibrahima Ndiaye

