Les responsables du Mouvement « Nouvel Horizon Faso Jo Sira » étaient face à la presse, le mardi 30 novembre 2021, à leur siège à Bamako pour faire des propositions afin d’avoir une transition réussie au Mali. Cette conférence de presse était animée par le président du Mouvement «Nouvel Horizon Faso Jo Sira », Cheick Oumar Diallo (COD), en présence des autres membres du Mouvement, des représentants des organisations amies au Mouvement et d’autres personnalités. Au cours de cette conférence de presse, le conférencier, Cheick Oumar Diallo, a souhaité la mise en place d’un «Gouvernement d’union nationale conjuguant inclusivité et compétences techniques ».

Dans un document intitulé « Analyse et propositions du mouvement nouvel horizon faso jo sira pour la réussite de la transition », il ressort un manque de résultats concrets dans les domaines sécuritaires, économiques, sociopolitiques et diplomatiques au cours de cette transition au Mali. « Au niveau international également, le Mali est isolé et placé sous un régime de sanctions dont la levée est suspendue à la diffusion d’un chronogramme électoral. Or, le Gouvernement continue à conditionner la publication dudit chronogramme à la tenue des “Assises Nationales de la Refondation” alors même que celles-ci, prévues initialement en Août, ont été repoussées à quatre reprises faute de consensus interne sur leur format et leur opportunité. Ce 23 Novembre, lesdites Assises ont été renvoyées aux calendes grecques, entamant sérieusement la crédibilité du Gouvernement », révèle le document lu par Cheick Oumar Diallo.

Cependant, le conférencier trouve que cette impasse est surmontable si des décisions fortes sont prises par le Président de la Transition. Pour lui, l’ouverture d’un dialogue direct entre le Président de la Transition et les Forces Vives est un pas dans la bonne direction. Il devrait être suivi, ajoute-t-il, d’un recadrage de la Transition autour des missions essentielles suivantes : la recherche d’un plus large consensus autour des missions urgentes du moment ; la définition d’un plan d’action clair et réaliste ; la mise en œuvre stricte dudit plan d’action. « Nous estimons que ces propositions, loin d’être exhaustives, concourront, d’une part, à stabiliser nos relations internationales et définir un plan de sécurisation du territoire et de retour de l’administration; d’autre part, à apaiser le front sociopolitique et à lutter contre la cherté de la vie ; ensuite, à recenser les réformes prioritaires et à les mettre en œuvre ; enfin, à organiser les scrutins marquant la fin de la Transition », a-t-il dit.

En outre, Cheick Oumar Diallo (COD) a souhaité la mise en place d’un Gouvernement d’union nationale conjuguant inclusivité et compétences techniques. Pour cela, il a indiqué qu’il est nécessaire d’ouvrir un dialogue avec les Forces Vives pour le choix d’un Premier Ministre; de donner une nouvelle crédibilité au Gouvernement ; d’assurer une plus grande inclusivité; de mettre un terme au bras de fer actuel entre, d’une part, le Gouvernement et une partie des Forces Vives et, d’autre part, entre le Gouvernement et la Communauté internationale. Cheick Oumar Diallo évoque aussi la nécessité de préparer un nouveau PAG (Plan d’action du gouvernement), d’élargir le CNT (Conseil national de transition).

Pourquoi un changement de Gouvernement ?

Selon le conférencier, le Premier Ministre, Choguel Kokalla Maïga est le principal responsable du PAG qu’il met en œuvre. C’est sur cette base, dit-il, qu’il a engagé sa responsabilité et celle de son Gouvernement devant le CNT. « Six mois plus tard, le Premier Ministre a démontré et reconnu qu’il ne pourrait pas respecter les engagements essentiels de son PAG. Il est devenu évident qu’il ne parviendra pas à organiser les élections en Février. Plus inquiétant, les assises, censées établir un chronogramme, viennent d’être reportées sine die marquant un nouveau blocage. Il n’y a aucune garantie qu’en le maintenant il remplira, un jour, sa mission.

Enfin, ses discours peu rassembleurs lui retirent toute crédibilité pour créer un minimum de consensus et mobiliser au-dedans comme au-dehors pour sortir le Mali du gouffre. Enfin, le MNH-Faso Jo Sira exhorte les dirigeants actuels à prendre des mesures fortes pour apaiser le climat sociopolitique. Il en va de la cohésion et de l’unité nationale. Nous encourageons le Président de la Transition à poursuivre ses efforts visant à rassembler les acteurs nationaux pour obtenir un consensus sur la poursuite de la Transition et les missions urgentes à accomplir pour qu’elle réussisse », a conclu le conférencier, Cheick Oumar Diallo.

Aguibou Sogodogo

