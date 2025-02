Une vidéo montrant des militaires nigérians et français déchargeant des fournitures, de manière coordonnée, est devenue virale sur les médias sociaux. Selon nos vérifications, elle a été réalisée au Mali.

Une vidéo devenue virale sur X prétend que les forces françaises sont présentes au Nigéria. Elle a été publiée par le compte Aziz Hassoumi, qui se définit comme «journaliste, soldat pour l’émancipation de l’Afrique» sur son profil. La publication soutient : «Une des preuves de la présence des forces françaises au Nigeria. Nous y reviendrons avec d’autres preuves accablantes». Elle a été vue par plus de 66 500 personnes et aimée par 563 personnes.

Dans la vidéo d’une minute 50 secondes, on peut voir des hommes en tenue militaire décharger et charger des sacs dans un camion. Une voix dit en anglais :«load the rice » (charge les sacs de riz). On peut également voir des avions militaires, des soldats français et nigérians reconnaissables à travers le drapeau de leurs pays respectifs sur l’écusson sur le bras.

Plusieurs personnes soutiennent cette version et y croient – comme en témoignent ces commentaires : «Décidément trop de preuves contre le Nigeria », « Des n***** qui déchargent leurs paquetages. Encore des traîts qui nous retient en arrière», «Ennemis africain c’est les africain» et «Ils ont traité le président Tiani de menteur, ces soldats blanc blanc sont vos papas non».

Analyse de la vidéo

Dans la vidéo, à l’extrême droite en partant du haut, on peut voir le logo d’Associated Press, l’agence de presse dont le siège se trouve aux Etats-Unis. Ainsi, BenbereVerif a retrouvé sur leur page YouTube la vidéo originale publiée le 19 janvier 2013, intitulée «Débarquement de soldats nigérians, déchargement de matériel par des Français, atterrissage d’un transporteur allemand».

Selon la description de la vidéo, cette scène s’est déroulée à l’aéroport de Bamako (aéroport international Modibo Kéita de Bamako-Sénou). Les soldats français et nigérians y débarquaient dans le cadre d’une mission militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

On retrouve dans la vidéo les interviews du général nigérian Ash Saad et d’un colonel français dont le nom n’est pas mentionné. Ci-dessous, la description complète de la vidéo traduite de l’anglais au français par Deepl, un outil de traduction :

«Des troupes nigérianes sont arrivées samedi à l’aéroport de Bamako pour soutenir les forces françaises dans leur lutte contre les militants islamistes dans le nord du Mali. Les troupes font partie d’une mission militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui participe à l’opération. Les pays voisins devraient fournir environ 3 000 soldats à l’opération, qui vise à empêcher les militants islamistes qui règnent sur le nord du Mali de progresser plus au sud vers Bamako.

Le général de l’armée nigériane Ash Saad a déclaré que les troupes étaient «fraîchement sorties du centre de maintien de la paix de l’armée nigériane» où elles ont appris «les bases» du maintien de la paix et ont également reçu une formation à la lutte contre le terrorisme.

Les troupes françaises présentes à l’aéroport ont déchargé d’autres fournitures et équipements samedi, dont au moins deux hélicoptères.

Un avion-cargo allemand est également arrivé samedi, vraisemblablement pour transporter du matériel pour les troupes. Un colonel français à l’aéroport, qui n’a donné qu’un seul nom, a déclaré que jusqu’à présent, les troupes étaient arrivées du Togo, du Nigéria et du Bénin. «Il y a 156 Nigérians, 100 Togolais, 25 Béninois et 25 autres (du Bénin) qui arrivent ce soir», a-t-il déclaré. Toutefois, les inquiétudes suscitées par la mission ont empêché d’autres pays voisins d’envoyer les troupes promises jusqu’à présent. Le financement de la mission pose également problème. Le ministre français des affaires étrangères a déclaré samedi que «nos amis africains doivent prendre la tête» de l’intervention militaire, mais il a reconnu que cela pourrait prendre des semaines avant qu’ils ne soient en mesure de le faire. Laurent Fabius s’est exprimé lors d’un sommet en Côte d’Ivoire sur la manière dont les forces africaines peuvent mieux aider le Mali, alors que l’intervention militaire française dans ce pays est entrée dans sa deuxième semaine».

A la 11e seconde, on voit un gros plan sur l’écusson d’un militaire qui comporte la Cédéao et l’AFISMA. La Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (AFISMA) était une mission militaire organisée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour soutenir le gouvernement du Mali, pays membre, contre les groupes qualifiés de djihadistes au nord du Mali. Elle a passé son autorité à la Minusma le 1er juillet 2013.

De 1mn à 1mn 32s, on peut identifier des hommes en uniforme. Celui en bleu-treillis et béret noir est identifié par le sergent de police Moustapha Maïga comme la tenue de la douane malienne. On retrouve la même tenue, dans une vidéo, sur le site internet des Douanes du Mali lors d’une cérémonie présidée par l’ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta.

Par ailleurs, à 1mn 32 seconde de la vidéo, on peut voir deux bus de transport sur lesquels est écrit «Bani Transport ». C’est une compagnie de transport privée basée à Bamako (Mali), qui dessert plusieurs capitales sous-régionale dont Accra, Lomé et Dakar. Un internaute ironise dans les commentaires : «Donc y a Bani transport au Nigeria quoi…Arrête de nous prendre pour des tontons qui partagent n’importe quoi sur WhatsApp là ! »

BenbereVerif a également retrouvé une vidéo similaire sur la page YouTube de l’Armée française. Elle est légendée «Opération Serval – 30 janvier 2013 : montée en puissance de la MISMA (Mission de soutien au Mali) arrivée de soldats Nigérians. » En effet, dans les 3 vidéos (AP, Armée française et celui de Aziz Hassoumi), on retrouve l’avion de l’armée de l’air nigériane (Nigerian Air Force) immatriculé «NAF 917».

Contexte

Cette vidéo intervient dans un contexte de controverses croissantes sur la présence française au Nigeria. Le général Abdourahamane Tiani, qui dirige le Niger depuis qu’il a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet 2023, a affirmé que la France négociait avec des «terroristes» au Nigeria pour déstabiliser son pays lors d’une interview en langue haoussa. Il a déclaré que la France avait effectué un «paiement substantiel au président Bola Tinubu» pour établir une base militaire au Nigeria. Ce que dément Mohammed Idris, ministre nigérian de l’Information et de l’Orientation nationale.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pays membre de l’Alliance des États du Sahel (AES), ont chacun demandé le départ des forces françaises de leur territoire. Une demande similaire a été formulée par le Tchad et le Sénégal. La Côte d’Ivoire a également demandé la rétrocession de la dernière base militaire française sur son territoire qui devrait être effective à la fin de ce mois.

En somme, cette vidéo n’est pas «une des preuves de la présence des forces françaises au Nigeria», comme soutenu par l’auteur. Le media nigérian thecable.ng a également fait un factcheck de cette affirmation.

Par Oumar Sankaré

