Entre Nous : Le président Faye et la Cédéao

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye s’est rendu le mardi 7 mai 2024 à Abidjan. C’est le cinquième déplacement à l’extérieur du successeur de Macky Sall. Dans la capitale ivoirienne, le Chef d’Etat sénégalais a eu un entretien avec son homologue Alassane Ouattara. Les deux Présidents ont ensuite fait des déclarations à la presse.

«J’ai reçu de vous des conseils avisés, des pistes de solutions qui doivent être explorées pour qu’on puisse renforcer à nouveau l’union, l’unité dans les grands ensembles régionaux et sous-régionaux que nous avons en partage. Constante sera ma disponibilité à œuvrer avec vous pour le renforcement de notre espace commun, notamment pour ce qui est de l’Uemoa, de la Cédéao, même de l’Union africaine», a souligné le Président Bassirou Diamoye Faye, au cours d’un point de presse en compagnie du Président Alassane Ouattara.

Et le Chef d’Etat sénégalais d’ajouter : «Je suis persuadé que nous devons continuer d’agir dans la solidarité au sein de l’espace Cédéao, de faire les réformes nécessaires et d’œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de subvenir». Pour lui, la Cedeao est un outil formidable d’intégration à préserver.

«Nous gagnerons à le préserver. Je sais votre engagement à aller dans ce sens-là. Parce qu’après tout, nous avons l’obligation de préserver l’héritage des pères fondateurs», a reconnu l’hôte du Président Ouattara qui compte sur la sagesse de ce dernier : «Je sais pouvoir compter sur votre sagesse pour, à vos côtés, continuer d’agir en renforçant surtout les actions préventives. Il est toujours mieux de prévenir une crise que de chercher à la résoudre. Mais quand les crises sont déjà là aussi, il faut les prendre à bras le corps». Depuis cette visite, le Président Faye est devenu la cible de certains « panafricons » établis en Europe. Pas d’état de grâce pour lui. Selon le journaliste éditorialiste burkinabé, expert en géopolitique et géostratégie, Lookman Sawadogo, « les panafricons sont tombés en transe de colère suite à la visite du jeune président Diomaye Faye à Alassane Ouattara, le président de la Côte d’Ivoire…la visite à Ouattara de Faye relève de la realpolitik (à ne pas confondre avec la politique fiction) et entre dans le registre normal des relations internationales et des enjeux géopolitiques et géostratégiques».

Chiaka Doumbia

Commentaires via Facebook :