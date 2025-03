Focus : Vigilance !

Le Boucan fait autour des nouvelles taxes sur les télécommunications au Mali et le mobile banking laisse complètement Baba. D’habiles politiciens et des mains invisibles depuis l’étranger tentent d’ajouter de l’huile sur le feu en cherchant à se saisir de cette affaire pour l’amplifier et lui donner une allure qui pousserait les populations à la révolte. Or avec l’utilisation excessive des réseaux sociaux tout le monde consomme énormément d’électricité pour recharger Power bank ou son téléphone. Sans oublier que le wifi maison marche aussi avec l’électricité. Tous ces utilisateurs privés ont pompé journellement le jus de l’EDM sans répit. Leurs paiements vont plutôt aux opérateurs à qui on renouvelle le bail en consommant davantage de connexion et de crédits d’appels qui fusent et s’usent vite comme des étoiles filantes. Pendant ce temps, on se plaint aussi des coupures intempestives d’EDM sans chercher à contribuer à la résolution des problèmes de cette société stratégique. Rien que parce qu’il leur est demandé de contribuer de 1 à 10% aux dépenses en énergie, les réseaux sociaux ont vite été inondés d’appels à la désobéissance par des voix discordantes. Ça rappelle un passé récent dans notre pays, lorsque des responsables politiques, syndicaux et leurs soutiens de la société civile avaient instigué la même campagne de désobéissance civile en cherchant à pousser les Maliens à se révolter contre ATT. C’était en 2009 quand le rejet du Code de la famille avait coïncidé avec la mise en œuvre de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). La suite on la connaît. Il y a eu certes des tâtonnements dans la communication au début de cette affaire. Mais aujourd’hui, plus qu’hier, il revient aux autorités en place de développer un large éventail de supports communicationnels autour de ces nouvelles taxes. Car il faut que les Maliens soient alertes d’esprit et réfractaires à toute manipulation. Ce qui exige d’eux et d’elles d’être vigilant-e-s.

Une vigilance de tous les instants face aux nombreux ennemis tapis dans l’ombre et à l’affût du moindre couac pour transpercer la transition de coups. Certes ils (ces nombreux ennemis tapis dans l’ombre) ne sont pas prêts à renoncer à autant de privilèges qui les ont faits devenir ce qu’ils sont : des corrompus qui cherchent à contaminer d’autres qui sont loin d’être des corrompus ni des intouchables non plus. Une fois mis au ban de la société, il leur sera difficile de nier ce qu’ils doivent à EDM et au secteur minier. Il est essentiel que chacun/chacune passe à la caisse pour payer ses impôts en bon citoyen modèle et exemplaire. Il n’y pas que Barrick Gold en effet. D’autres secteurs doivent mettre la main au portefeuille à défaut de se remettre en cause par rapport à EDM et les acquis engrangés grâce à elle sous la tutelle de la transition.

