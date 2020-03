La section V de l’Adema-PASJ a tenu le dimanche 1er mars une assemblée générale au centre Togola de Sabalibougou. C’était sous l’égide de son secrétaire général, Boubacar Apha Bah dit Bill.

Placée sous le signe de paix, l’unité et la cohésion, cette assemblée générale a vu la participation de la quasi-totalité des membres de la section V de l’ADEMA-PASJ.«C’est l’union qui fait la force», insiste son secrétaire général, Boubacar Apha Bah dit Bill, qui a indiqué que cette rencontre est placée sous le sceau du rassemblement de la famille ADEMA-PASJ en commune V et ailleurs. « C’est une famille unie qui peut avoir la confiance des autres », a-t-il rappelé avant d’ajouter que le temps est venu de reconstruire l’unité et le rassemblement.

C’est pourquoi, l’ancien maire de la Commune V a invité les militants à plus de cohésion, d’engagement et de solidarité. Il a, par la même occasion, demandé aux membres du parti de taire les rancœurs et les divergences afin de faire face à l’essentiel. Une façon pour lui de sonner la mobilisation des troupes en vue des prochaines élections législatives du 29 mars prochain, qui, il faut le rappeler le parti est en alliance avec l’URD et l’ADP-Mali en commune V du District de Bamako.

Selon l’ancien maire de la Commune V, il ne fait aucun doute que le parti ambitionne de revenir au pouvoir en 2023. Cela ne peut se faire dans la division et des querelles personnelles. « Notre force résident dans l’union», renchérie Mme DickoAïssata Traoré, qui a souligné qu’à chaque fois où les et les autres se sont donnés la main, le parti a remporté la victoire.

Le secrétaire politique de la section V, Ibrahim Lanceni Coulibaly a demandé aux militants d’avoir confiance en eux-mêmes. Il a profité de l’occasion pour présenter Baba Nadio, le candidat du parti aux militants.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

