Le parti de l’indépendance du Mali a clos son congrès par une reconduction de Sandy Mahamane Alassane Haidara. Plébiscité par ses camarades, le président fraichement installé à prôné l’union de la classe politique et réaffirmé le soutien de son parti à la transition.

Au bout d’un congrès riche en couleurs, avec une mobilisation assurée y compris par la présence de démembrements RDA à travers le continent, la nouvelle équipe dirigeante du RDA -Mali a finalement vu le jour. Annoncée pour 16h, la cérémonie de clôture n’aura débuté qu’avec un décalage 20 minutes aux termes desquelles le doyen des Sages s’est réjoui du bon déroulement des assises y compris pour les instances des femmes et des jeunes. Saluant également le consensus ayant prévalu à l’installation du nouveau bureau, Al Mouzer a invité la nouvelle équipe à se hisser à la hauteur des enjeux et attentes et à disposer des compétences du parti dans ses démarches. Et de déclarera Sandy Mahamane Alassane Haidara comme président réélu du RDA-Mali.

Continuité a l’heure des défis

Les premiers mots du premier héritier politique de Modibo Keita sont allés en premier aux partis RDA du continent qu’il a remercié pour leur intérêt et disponibilité. Il s’agit notamment de ceux de la Guinée, de Burkina, de Ghana, de Côte d’Ivoire, du Niger ainsi que du Maroc. ” Leur présence honore et fait échos au panafricanisme souverain retrouvé, surtout que beaucoup pensaient que ces retrouvailles continentales et nationales n’auraient jamais lieu mais nous y voilà”, a lancé le président fraichement plébiscité. Et d’appeler les acteurs de la classe politique malienne à l’union en s’inspirant de la réunification du RDA. À ceux qui seraient tentés d’intégrer quelques rangs, Sandy Haïdara leur ouvre les bras et les invités à venir grossir la famille du RDA-Mali dont les portes sont ouvertes à tous. Le président Sandy estime par ailleurs qu’on ne peut plus refaire les pages de 1968 ou 2012 ayant conduit le Mali à l’arrêt et à la crise multidimensionnelle encore persistante, mais le combat avant-gardiste prôné depuis Modibo Keita ne saurait s’arrêter, soutient-il.

Tout en saluant dans la foulée le Général Assimi Goïta pour ses efforts de pacification du Mali ainsi que pour la cohésion nationale qu’il entretient dans sa gestion de la nation, le président confirmé du RDA réitère la confiance de son parti à la Transition et invite l’ensemble de ses militants à soutenir le pouvoir actuel. Sandy Haidara les exhorté en outre à procéder à une revue d’effectifs à la base, dans la perspective d’élections générales à inscrire dans l’agenda du parti. Autrement dit, le Parti de la Charrue compte prendre une part plus active dans les scrutins à venir afin de s’affirmer dans le jeu politique.

