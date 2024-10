Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 30 octobre 2024, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

– adopté un projet de texte ;

– et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des Ministres a adopté un projet de loi relatif à la sécurité et à la sûreté biologiques en République du Mali.

La biosécurité est définie comme l’ensemble des principes, des techniques et des pratiques de confinement visant à prévenir le risque accidentel d’exposition à des agents pathogènes et toxines, ou de libération de substances dangereuses.

La biosûreté est l’ensemble des mesures de protection, de contrôle et de responsabilisation à l’égard des agents pathogènes et des toxines, afin d’empêcher leur perte, vol, utilisation à mauvais escient, détournement, accès non autorisé ou libération délibérée non autorisée.

Les agents pathogènes et les toxines présentent des risques pour la santé humaine, animale et végétale qui peuvent constituer une menace pour la paix, la sécurité et l’existence humaine.

Le Gouvernement a consenti d’énormes efforts dans le domaine de la biosécurité et de la biosûreté à travers, entre autres :

– la mise en place d’un cadre de biosécurité axé sur les organismes génétiquement modifiés et des laboratoires de sécurité biologique de niveau 3 pour la manipulation de micro[1]organismes hautement pathogènes ;

– l’adoption du document cadre national de biosécurité ;

– l’élaboration d’un plan d’organisation des secours et des modules de formation en biosécurité et biosûreté dont l’enseignement est assuré par des formateurs nationaux certifiés.

Le Mali a également souscrit à un certain nombre d’initiatives et d’instruments internationaux visant à promouvoir la biosécurité et la biosûreté.

Face au développement des risques biologiques, force est de reconnaitre que les réponses apportées par notre pays sont essentiellement d’ordre situationnel et ne prennent pas souvent en compte des solutions durables.

C’est dans ce cadre qu’une évaluation du Règlement Sanitaire International menée en 2017 a révélé des insuffisances sur les dispositifs de biosécurité et de biosûreté mis en place par notre pays.

Le projet de loi est adopté pour corriger ces insuffisances et mieux encadrer la gestion du risque biologique lié spécifiquement aux agents pathogènes et aux toxines.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali au 22ème Concours d’agrégation de Médecine Humaine,Pharmacie, Odontostomatologie, Médecine Vétérinaire et Production Animale en mode bimodale du Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur.

Le concours d’agrégation du Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur se tient chaque année dans l’un des pays membres.

La première épreuve de ce 22ème Concours d’agrégation s’est déroulée sur place, en ligne, dans le pays de résidence des candidats après certification du centre d’examen du pays. La 2ème partie, en présentiel, est prévue du 04 au 12 novembre 2024 à Conakry en Guinée, pour les candidats ayant validé la première partie.

Notre pays sera présent à cette deuxième phase avec 50 candidats, tous admis à la première épreuve de titres et travaux, soit un taux de réussite de 100%. Les candidats proviennent des Facultés de Médecine et d’Odontostomatologie et de Pharmacie de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres : du démarrage de la deuxième Cohorte du Programme « A l’école de la Citoyenneté ».

Le Programme « A l’Ecole de la Citoyenneté » vise à inculquer et développer chez les jeunes, l’esprit patriotique en vue d’en faire des bâtisseurs et des défenseurs de la Nation, prêts à répondre toujours présent à son appel, les préparant ainsi à devenir des citoyens engagés et dévoués.

Il offre aux jeunes une connaissance à travers des thématiques liées à la citoyenneté, au civisme, à la civilité, à la paix, à la cohésion sociale et au vivre-ensemble.

La formation de la 2ème Cohorte du Programme se déroulera du 1er au 15 novembre 2024, au Palais des Pionniers. Elle enregistrera la participation de 200 jeunes venant de toutes les régions et du District de Bamako.

de la célébration de la Journée Africaine de la Jeunesse, édition 2024.

La Journée Africaine de la Jeunesse, célébrée le 1er novembre, est dédiée, chaque année, à la reconnaissance des jeunes comme acteurs-clés du changement social, de la croissance économique et du développement durable.

Le thème international de cette édition est : « Eduquer et former l’Afrique pour le 21ème siècle ».

En relation avec les organisations de jeunesse, le thème national retenu est : « Résolument engagée pour un Mali libre et émergent, la Jeunesse s’affirme comme un acteur clé de la refondation ».

Dans le cadre de la célébration de cette journée, les jeunes maliens vont exprimer leur engagement à travers des journées citoyennes et des activités de sport de masse avec les ressortissants du Burkina Faso et du Niger.

de la mise en œuvre de l’opération « Mon école propre ».

L’opération « Mon école propre » s’inscrit dans le cadre de l’état de Catastrophe national déclaré en réponse aux inondations, qui ont contraint les familles sinistrées à trouver refuge temporaire dans des établissements scolaires.

Cette opération a pour objectif de mobiliser les citoyens autour de leur devoir civique et communautaire pour offrir aux élèves un cadre d’apprentissage sain et sécurisé à travers le nettoyage des établissements scolaires.

Le lancement officiel de l’opération est prévu le 31 octobre 2024. Les activités se dérouleront jusqu’au 03 novembre dans les écoles identifiées.

Le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a informé le Conseil des Ministres de la tenue de la première édition du Salon national de l’Emploi.

Pour faire face à la problématique de l’emploi en général et l’emploi des jeunes en particulier, le Gouvernement a pris de nombreuses initiatives afin de proposer une réponse aux défis économiques et sociaux auxquels notre pays est confronté en favorisant la promotion de l’emploi et la reconversion professionnelle.

Dans ce cadre, le Ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, en collaboration avec ses partenaires, organise la première édition du Salon national de l’Emploi sous le thème : «

Les solutions nationales pour l’emploi : un avenir professionnel pour tous », du 21 au 22 novembre 2024.

Cette première édition vise à faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi avec les entreprises, ainsi que celle des porteurs de projets avec les institutions financières tout en valorisant les structures de formation.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali à la Conférence internationale sur les Dessins et Modèles industriels du 24 au 26 octobre 2024, à Ouagadougou au Burkina Faso.

La protection et la promotion des Dessins et Modèles Industriels représentent un enjeu économique, financier et commercial, en particulier dans les secteurs de l’industrie et de l’artisanat qui occupent une part importante dans le Produit Intérieur Brut des Etats membres de l’Organisation africaine de la Propriété intellectuelle.

Malgré ce potentiel, les secteurs de l’industrie et de l’artisanat font face à plusieurs défis qui entravent leur essor, notamment la faible appropriation par les acteurs des mécanismes de propriété intellectuelle en ce qui concerne les Dessins et Modèles industriels.

Cette Conférence avait pour objet, entre autres, de partager les meilleures expériences de promotion et de valorisation des Dessins et Modèles Industriels en Afrique.

Au terme des travaux, les ministres chargés de l’industrie et du commerce ont lancé un appel dit « Appel de Ouagadougou » pour réaffirmer :

– la nécessité de prendre en compte la dimension propriété intellectuelle dans les stratégies nationales de développement industriel et artisanal ;

– l’importance des Dessins et Modèles industriels dans les politiques de développement ;

– la nécessité de renforcer le cadre juridique et institutionnel lié aux activités des secteurs de l’industrie et de l’artisanat en tant que leviers de développement économique des Etats ;

– l’opportunité de favoriser des synergies et des complémentarités entre l’Industrie et le Commerce.

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des Ministres : de la tenue de la 14ème édition des Rencontres de Bamako/Biennale africaine de la photographie.

La 14ème édition des Rencontres de Bamako/Biennale africaine de la photographie, placée sous le thème : « KUMA, la Parole », consacre les 30 ans de cette manifestation artistique dans le domaine de la photographie sur le continent africain.

Les rencontres de Bamako constituent un cadre de révélation des photographes africains et de rencontres avec les professionnels de la photographie du monde entier.

La cérémonie d’ouverture de cette 14ème édition aura lieu le 16 novembre 2024 au Musée national du Mali.

Elle enregistrera la participation de 300 professionnels et d’une centaine d’hommes de médias.

de la célébration de la Journée nationale des Légitimités traditionnelles, édition 2024.

L’édition 2024 de la Journée nationale des Légitimités traditionnelles est placée sous le thème :« Rôle et responsabilité des Autorités et des Légitimités traditionnelles dans la préservation et l’éducation aux valeurs socio-culturelles ».

L’objectif général de la célébration de cette Journée est de contribuer à mieux exploiter le système de gouvernance des Légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits.

Cette Journée sera marquée par des conférences-débats, des activités artistiques et culturelles et des consultations médicales gratuites.

La cérémonie d’ouverture de la Journée nationale des Légitimités traditionnelles aura lieu le 11 novembre 2024.

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche a informé le Conseil des Ministres du déroulement de la 1ère édition du Salon international de la Volaille « SIV-Mali 2024 ».

La première édition du Salon International de la Volaille, organisée par la Fédération interprofessionnelle de la Filière Avicole du Mali avait pour thème : « Filière avicole, facteur de renforcement de la souveraineté et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ».

Le Salon a été un cadre privilégié de partage du savoir-faire, des innovations et d’échanges fructueux pour la promotion de l’aviculture à travers des conférences sur le rôle de la filière avicole dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les perspectives de son développement en Afrique. Il a enregistré la participation de l’ensemble des acteurs de la filière.

Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment : par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à Coronavirus par rapport à la semaine précédente ; par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.

Bamako, le 30 octobre 2024

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

