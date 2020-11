Lutte contre la corruption : Le président de la transition Bah N’Daw en croisade contre l’impunité

La cérémonie de réception du rapport 2019 des mains du Vérificateur général, Samba Alhamdou Baby, dans les locaux du palais de Koulouba, a donné lieu le 30 octobre 2020 à une cérémonie solennelle autour du du Vice-président, AssimiGoita, du Premier ministre, MoctarOuane, ainsi que les membres de son gouvernement. Les Ambassadeurs, les partenaires au développement du Mali ainsi des représentants des Sociétés civiles ont également rehaussé de leur présence l’éclat de l’événement.

Le président de la transition, vraisemblablement décidé à imprimer sa marque, en a profité pour afficher sa volonté d’engager une lutte sans concession contre la mauvaise gouvernance. Il fait ainsi de la lutte contre la corruption son cheval de bataille et promet de ne faire aucun cadeau aux personnalités incriminées dans ledit rapport. «Dès ce lundi, les départements ministériels concernés seront mobilisés pour que les responsables des entités incriminées sachent que la performance n’est pas facultative mais obligatoire», a martelé Bah N’Daw en engageant le Premier ministre, MoctarOuane, à prendre les mesures idoines dans ce sens. «La balle est dans votre camp», a-t-il lancé à MoctarOuane pour la circonstance.

Le chef d’Etat à également réitéré par la même occasion son engagement à combattre l’impunité. «Je combattrai l’impunité de toutes mes forces. On réussira parfois, sous le prétexte de l’urgence, à tromper ma vigilance. Et parfois, je serai victime de nos faibles capacités d’investigation. Mais, chaque fois que la preuve est établie, je corrigerai l’erreur et la sanction tombera », a-t-il prévenu. «Personne n’y échappera», a ajouté le colonel de réserve à coups de menaces et mises en garde contre tous ceux qui sont tentés de «se servir du Mali, au lieu de le servir».

Selon lui, le temps est venu de dépasser les discours car le peuple réclame des actes. C’est en réponse à cette aspiration populaire que le procureur est saisi de tous les rapports de contrôle, a révélé le président de Transition ajoutant la d’ajouter qu’il revient aux magistrats d’apprécier l’opportunité des poursuites, sur la base du droit.

Concernant les recommandations formulées par le Bureau du Vérificateur Général il s’est engagé à assumer sa responsabilité surtout pour le secteur minier sur lequel le viseur du BVG a singulièrement porté. «Je puis vous assurer que tout sera fait pour que l’Etat assume ses responsabilités et reçoive de ce secteur vital ce qui lui est dû. Certes, le contrat qui lie notre pays à ses partenaires ne doit léser personne, à commencer par nos partenaires. Cela est notre honneur… il est hors de question pour moi que l’or du Mali ne brille pas pour le Mali», a déclaré le colonel N’Daw laissant entendre au passage que les

recommandations tiennent lieu pour lui d’instruction et méritent à ce titre une exécution par le Gouvernement.

Doit-on en déduire qu’un sale temps s’annonce pour des nombreux dignitaires du régime déchu dont certains séjournent déjà à la Maison Central d’Arrêt de Bamako pour présomptions de malversations financières ?

Amidou KEITA

