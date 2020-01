Dérive, malversations financières, népotisme… aucun mot ne semble apaiser la colère d’une dame qui charge Dr. Aïssata Kassa Traoré, la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF). Dans une lettre de dénonciation, la plaignante révèle « des pratiques et faits de favoritisme à ciel ouvert, de malversations financières et d’abus délibérés dans la gestion désastreuse des budgets octroyés au ministère pour le fonctionnement et la mise en œuvre des politiques, programmes et activités par les services ».

La lettre de dénonciation rapporte des attributions délibérées et dirigées de marchés à des proches de la ministre, l’attribution des marchés faite sur le fond du torpillage des procédures et sur la base de considérations relationnelle, personnelle et familiale. « Ainsi, deux noms de fournisseurs ressortent comme étant les principaux bénéficiaires de plusieurs marchés par fractionnement : ISIS-SAS (une société Ecran au service de la directrice de la DFM et ou tenu par son mari (selon des informations) dont un intermédiaire serait mis en avant pour brouiller les pistes) ». La sœur « directe » de la Directrice de la DFM est aussi citée.

Dans le monde des fournisseurs collaborateurs du MPFEF, le malaise et le découragement sont très visibles et les critiques sont courants et dans tous les sens. « Etablissement de vrais faux contrats : la gestion des contrats, en particulier autour de la fourniture et de l’acquisition de matériels, d’équipements, de réhabilitation pour le compte de centres d’autopromotion des femmes est une des prises préférées de la directrice des finances. En effet, il ressort des investigations, que plusieurs de ces contrats sont expressément exécutés de façon partielle du point de vu quantité et ou leur non-exécution totale. « La stratégie mise en pratique par la DFM consiste à fractionner les contrats au compte du même fournisseur », poursuit la lettre.

Mauvaise gestion des budgets des Structures

Ainsi, des séries de lots multiples de contrats de 23 millions sont frauduleusement établis avec pour exécution partielle ou pas même à exécuter à la demande de la directrice. « Récemment, un fournisseur bénéficiaire du genre de contrats aurait refusé malgré l’acquisition des dits marchés. Mais selon les renseignements, les contrats auraient été annulés et exécutés par un second fournisseur », témoigne la lettre.

Selon la plaignante, la gestion budgétaire fait l’objet d’une distorsion sonnante et de manipulation marquée par un abus d’autorité sous la conduite de Mme Diakite Aïssata Hamar Traoré, Directrice des finances et du matériel, et pour soi-disant au compte et à la demande du Ministre, Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré. « Pour plus de détails, voici quelques faits :

La coupe délibérée et systématique opérée sur tous les budgets et montants octroyés aux services, programmes avec la complicité du ministre Dr Aïssata Kassa Traoré. Pour quoi cette coupe et que fait-on avec ? Les frais de carburant, d’internet et des missions de suivi des services centraux sont les plus visés pour soi-disant au profit du cabinet et du Ministre) », rapporte la lettre.

Et des véhicules disparaissent

Il y a aussi l’utilisation arbitraire et unilatérale des budgets et montants des services pour des besoins non visés, les détournements multiples des frais de missions/perdiems d’agents (exemple : missions conjointes de suivi dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) ; l’existence de noms fictifs sur les ordres de mission (DFM, CT Genre, Directeur, etc…). La plaignante ajoute également la réalisation fictive des activités dites de plaidoyer ou de sensibilisation et ou parfois ; les détournements de véhicules à la faveur du ministre et de la DFM des véhicules réformés dont certains avant date échue (sur fond de tripatouillage des dossiers) ou en violation de toutes les règlementations en la matière. Exemple : Toyota Prado TX de l’OPF ;Hilux double cabine initialement destiné pour la DRPFEF du District de Bamako (détourné par le ministre Dr Aïssata Kassa Traoré au profit de sa mère). Et bien d’autres véhicules…

Autre fait grave, l’auteur de la lettre de dénonciation révèle que récemment la ministre a perçu 6 000 000 Fcfa sur les fonds régionaux de l’ABS 2019 à la suite de pressions et d’abus exercés sur les directions régionales. Nous reviendrons sur cette affaire dans nos prochaines publications avec plus de détails sur les noms et les niveaux de responsabilité de chaque complice. Nous allons aussi apporter un éclairage sur des départs record de cadres fuyant les méthodes de la ministre.

Affaire à suivre !

A.D

