Bras de fer entre le Niger et la France : Paris assure que son ambassadeur ne bougera pas d’un iota

Le président français a assuré que l’ambassadeur français au Niger ne quittera pas le pays contrairement aux vœux des militaires au pouvoir à Niamey. Paris dit qu’elle ne reconnaîtrait pas l’autorité du général Tchiani et qu’elle soutiendrait Bazoum.

Depuis le coup d’Etat militaire du 26 juillet, rien ne va plus entre Niamey et Paris, qui a 1500 militaires stationnés dans le pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Après le refus de l’ambassadeur français Sylvain Itté de quitter le pays comme le lui ordonnent les autorités militaires de Niamey, ces dernières semaines, on assiste à une véritable escalade verbale entre le Niger et l’Hexagone.

Dans une déclaration lundi 28 août à Paris devant une assemblée d’ambassadeurs français, le locataire du palais de l’Elysée affirmait qu’il ne retirera pas son ambassadeur du Niger et que la politique française au Niger est la meilleure.

“Notre politique est la bonne. Elle dépend du courage du président Mohamed Bazoum, de l’engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain qui reste malgré les pressions”, a-t-il déclaré. “Il ne faut pas céder au discours des putschistes qui consiste à dire que la France est devenue notre ennemie”, a soutenu Macron dans son discours.

Emmanuel Macron a également accusé les militaires du CNSP du Niger d’être à l’origine des difficultés économiques et de l’instabilité politique actuelle dans le pays.

“Le problème des Nigériens aujourd’hui, ce sont les putschistes qui les mettent en danger parce qu’ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu’ils abandonnent une politique qui était économiquement bonne pour la population et qu’ils sont en train de perdre les financements internationaux qui les aidaient à sortir de la pauvreté”, a-t-il dit.

Dans un courrier adressé à Paris le 31 août et qui a fuité sur les réseaux sociaux, l’ambassadeur Sylvain Itté ne jouit plus de privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l’ambassade de France. “Ses cartes diplomatiques et visas ainsi que ceux des membres de sa famille sont annulés”, précise la lettre. Niamey dit avoir donné carte blanche aux services de police nigériens de procéder à l’expulsion de Sylvain Itté.

Lors d’un point de presse, le porte-parole de l’état-major français, le colonel Pierre Gaudillière, a prévenu que les forces militaires françaises sont prêtes à répondre à tout regain de tension qui porterait atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises au Niger.

Ousmane Mahamane

