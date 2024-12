Le ministre Mossa Ag Attaher a la journée nationale de l’etat du Qatar : “Les hautes autorités du Mali apprécient et saluent la bonne lecture que font les autorités qataries de la complexité de la situation que traverse le Mali”

“Conjuguons nos efforts pour renforcer nos liens de coopération en vue de lutter efficacement contre le terrorisme…”

Placée sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop en déplacement à Doha, c’est Mossa Ag Attaher des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, qui a présidé, le 5 décembre 2024, la célébration de la Journée nationale de l’ascension au Trône de Son Altesse Sheikh Jassim Bin Mohamed Al Thani, fondateur de l’Etat du Qatar. Il a saisi cette opportunité pour saluer l’excellence des relations de coopération et d’amitié entre le Gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de l’État du Qatar. “Au plan international, le Mali et le Qatar entretiennent depuis plusieurs décennies de solides relations d’amitié basées sur notre appartenance commune à la ‘Umma islamique’, ainsi qu’au respect des principes qui guident l’action diplomatique de nos deux États, à savoir, le respect de notre souveraineté ainsi que notre droit légitime à mener des politiques et stratégies conformes aux intérêts de nos peuples”, précisera le ministre Mossa Ag Attaher.

Je voudrais, à l’entame de mes propos, remercier très sincèrement l’Ambassadeur Al Senaidi pour l’aimable invitation qu’il a bien voulu m’adresser pour participer à cette réception organisée dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l’Ascension au Trône de Son Altesse Sheikh Jassim Bin Mohamed Al Thani, fondateur de l’Etat du Qatar. En cette heureuse occasion, je voudrais demander à l’Ambassadeur de bien vouloir transmettre à Son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar, les chaleureuses félicitations de Son Excellence le général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’État.

Ces félicitations s’adressent également au Gouvernement et au Peuple qatari, à l’endroit desquels nous formulons nos vœux de bonheur, de progrès et de prospérité.

Monsieur l’Ambassadeur,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de saluer l’excellence des relations de coopération et d’amitié entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de l’Etat du Qatar.

Il me plaît de rappeler que la relation de coopération avec le Qatar a connu un dynamisme remarquable ces dernières années, à travers la multiplication des visites de haut niveau, qui ont conduit à la signature de plusieurs Accords, notamment en matière d’éducation, de santé, d’action humanitaire, de coopération économique, commerciale et technique ainsi qu’en matière de promotion et de protection réciproque des investissements. Il est important de rappeler que Son Excellence Sheikh Mohamed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar, a invité Son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, à prendre part à la 22e édition du Forum de Doha prévue, du 7 au 8 décembre 2024, sous le haut patronage de Son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Émir de l’Etat du Qatar.

Cet événement, initié en 2000 au Qatar dans le but de consolider le dialogue constructif, d’échanger sur la coopération internationale tout en élaborant des politiques et stratégies en vue de proposer des recommandations durables sur la base du principe de respect des valeurs communautaires, réunira des personnalités politiques, des leaders d’opinions, des agences gouvernementales et des organisations de la société civile. Aussi, il vise à être une force de mutation dans les affaires internationales et un levier de changement positif traitant toutes les questions des Etats pour un avenir meilleur.

Cette plateforme serait une opportunité pour le Mali d’échanger profondément avec ses partenaires dans le cadre du renforcement de notre coopération.

C’est aussi le lieu de remercier le gouvernement qatari pour tous les efforts consentis en faveur du développement de notre pays et rappeler que pendant toute la crise qui a opposé le Qatar à ses voisins, notre pays a toujours œuvré à l’entente entre les pays frères de la région.

Monsieur l’Ambassadeur,

Mesdames et Messieurs,

La situation politique et sécuritaire actuelle du Mali fait appel à plus de soutiens et surtout à la bonne compréhension des partenaires sur le choix politique et stratégique fait par le peuple et le gouvernement maliens. A cet égard, les hautes autorités du Mali apprécient et saluent la bonne lecture que font les autorités qataries de la complexité de la situation que traverse le Mali.

Au plan international, le Mali et le Qatar entretiennent depuis plusieurs décennies de solides relations d’amitié basées sur notre appartenance commune à la “Umma islamique”, ainsi qu’au respect des principes qui guident l’action diplomatique de nos deux États, à savoir, le respect de notre souveraineté ainsi que notre droit légitime à mener des politiques et stratégies conformes aux intérêts de nos peuples.

Ces bonnes relations qu’entretiennent nos deux pays sont perfectibles tant au plan bilatéral que multilatéral, notamment au sein de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et d’autres organisations internationales.

Il nous revient de conjuguer nos efforts pour renforcer davantage nos liens de coopération en vue de lutter efficacement contre le terrorisme et les fléaux qui menacent dangereusement la paix et la sécurité. Notre pays apprécie positivement la contribution significative du Forum de Doha à la réflexion stratégique mondiale sur les enjeux de paix, de sécurité et de développement ainsi qu’à la formulation d’outils opérationnels d’aide à la décision.

Monsieur l’Ambassadeur,

Mesdames et Messieurs,

Pour terminer, je réitère mes sincères vœux de bonheur et de santé pour vous et votre famille, Monsieur l’Ambassadeur, ainsi que de prospérité croissante pour le peuple ami du Qatar. Vive la coopération entre la République du Mali et l’État du Qatar.

Bonne fête au peuple qatari”.

Commentaires via Facebook :