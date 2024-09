Sommet de l’avenir à New York : Abdoulaye Diop appelle « à traduire devant la justice les auteurs, leurs financiers et sponsors des crimes terroristes »

A la tribune des Nations Unies, à New York, où il a pris part au Sommet de l’avenir le 22 septembre 2024, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop a appelé les pays membres de l’Organisation à s’unir pour traduire les auteurs et les financiers des crimes terroristes perpétrés au Mali, notamment ceux du 17 septembre 2024.

Le Mali qui a une nouvelle fois subi une attaque terroriste le 17 septembre 2024 contre l’école de gendarmerie et l’aéroport exprime sa reconnaissance à l’ONU, qui a exprimé sa solidarité suite à cette attaque. Profitant de la tribune du Sommet de l’Avenir, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale a lancé un nouvel appel pour que les actes des Nations Unies suivent les paroles. Pour le diplomate malien, les actes doivent se conformer à la Déclaration du 20 septembre 2024 du Conseil de sécurité, dans laquelle le secrétaire général de l’ONU a condamné l’attaque terroriste contre la capitale malienne. « Tous les Etats agissent conformément à leurs obligations internationales pour que les auteurs de ces crimes, ainsi que leurs financiers et sponsors, soient traduits devant la justice », a appelé le ministre Abdoulaye Diop. Parallèlement, il a réitéré l’appel des pays de l’Alliance des Etats du Sahel pour que les acteurs concernés cessent d’instrumentaliser les groupes terroristes et de déstabiliser des Etats souverains.

Toujours sur la tribune des Nations Unies, Abdoulaye Diop a rappelé la condamnation et la dénonciation ferme de la Confédération des Etats du Sahel suite au soutien ouvert et assumé du Gouvernement de la République d’Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. « Nous demandons au Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités face à ce choix délibéré de l’Ukraine, afin de prévenir ces actions subversives qui menacent notre stabilité », a-t-il dit. Les trois pays de la confédération des Etats du Sahel ont introduit une plainte à l’ONU contre le soutien ouvert de l’Ukraine en faveur du terrorisme dans le Sahel, notamment dans le nord Mali. Plus d’un mois après cette plainte, les Nations Unies restent muettes laissant moins de chance à cette plainte d’aboutir à l’ouverture d’une enquête devant permettre de sanctionner l’Ukraine à cause de soutien au terrorisme dans le nord du Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

