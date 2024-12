❖ Monsieur le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine ;

Je voudrais, avant tout propos, exprimer mes sincères remerciements à l’ensemble des autorités régionales, coutumières et aux populations de Ségou, ville historique et capitale de la Cité des Balanzan, pour l’accueil chaleureux, réservé à ma délégation et à moi-même. Je saisis l’occasion pour saluer votre engouement ainsi que votre intérêt pour les activités de l’édition 2024 de la Journée Internationale des Migrants.

Permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations de Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel.

J’adresse mes sincères félicitations à Monsieur le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine pour la bonne organisation des activités de la Journée internationale des Migrants ici à Ségou et partout ailleurs sur le territoire national.

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu honorer par leur présence, ce grand rendez-vous sur les enjeux migratoires.

▪️Distingués invités ;

▪️Chers participants,

▪️Mesdames et Messieurs ;

La date du 18 décembre, Journée internationale des migrants, a été proclamée par les Nations Unies à travers sa résolution du 04 décembre 2000, suite à l’adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 18 décembre 1990.

Dans cette convention, les Nations Unies invitent les Etats membres, les organisations intergouvernementales et les organisations non- gouvernementales, à célébrer avec faste marquer la Journée internationale des migrants.

Les Etats doivent notamment diffuser des informations sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales des migrants, procéder à des échanges d’expérience et prévoir des mesures efficaces pour assurer la protection des migrants. Il s’agit donc pendant cette journée de porter un éclairage sur les migrants et leurs conditions de vie.

Je suis heureux de constater que le Mali à travers la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, depuis le 05 juin 2003, fait partie des premiers pays qui l’ont ratifiée.

Placée sous la très haute présidence de Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel, l’édition 2024 de la Journée internationale des migrants a pour thème « Migrations, Genre et Changements climatiques : quelle protection pour les personnes en mobilité ?».

Ce thème vise à mettre l’accent sur la protection des migrants, notamment les couches vulnérables dans le contexte des changements climatiques.

▪️Distingués Invités ;

▪️Mesdames, Messieurs,

Il s’agira pour chaque acteur, notamment les Etats d’origine, de transit, de destination des migrants, les Partenaires techniques et financiers, les organisations internationales, les Collectivités territoriales, les organisations de la société civile, le secteur privé, chacun à son niveau, d’honorer les engagements pris dans le cadre des conventions internationales.

Cela se fera en lien avec la protection des migrants et dans le cadre des différentes Conférences des Parties qui réunissent, chaque année, les pays signataires de la Convention des Nations Unies pour lutter contre les changements climatiques, à travers le respect des engagements.

Les activités de la célébration de cette Journée internationale cadrent parfaitement avec la vision de Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel.

Cela est d’autant plus clair que dans sa lettre de cadrage, lors du Conseil des ministres inaugural, le Président de la Transition, Chef de l’Etat a engagé le Gouvernement sur 8 principaux axes parmi lesquels figure en bonne place le renforcement de la protection des Maliens établis à l’extérieur.

▪️Distingués Invités ;

▪️Mesdames, Messieurs,

La gestion de la migration est une priorité politique pour notre pays. Cette volonté s’est illustrée par de nombreuses actions concrètes.

La place de nos compatriotes établis à l’extérieur a été renforcée au sein des Institutions de la République, il s’agit notamment du Conseil National de Transition (CNT).

En outre, il convient de signaler que la nouvelle Constitution accorde une place de choix aux Maliens établis à l’extérieur, qui siègeront désormais à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Les Maliens établis à l’extérieur jouent un rôle prépondérant dans le processus de développement de notre pays en termes de transferts de fonds pour la prise en charge des familles restées, mais aussi de l’expertise technique et intellectuelle dans le cadre du renforcement des capacités des structures nationales. Le programme TOKTEN est la parfaite illustration de l’engagement de la diaspora intellectuelle pour le développement de notre pays.

Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt, nous sommes conscients des drames de la migration irrégulière qui endeuillent chaque année de nombreuses familles. Les statistiques présentées par le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, mettent en exergue l’urgence d’agir ensemble pour contenir les défis de la migration irrégulière.

Nous devrons, à cet effet, d’une part, intensifier la lutte contre les réseaux de trafic et de traite des migrants, et d’autre part, œuvrer à créer les conditions endogènes pour donner aux jeunes des raisons de rester chez eux afin que la migration ne soit pas la règle, mais l’exception.

C’est pourquoi, je me réjouis pleinement des initiatives lancées par le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, dans la lutte contre la migration irrégulière. Je voudrais aussi, saluer le lancement du processus de révision du document de la politique nationale de migration (PONAM) et son plan d’action qui intégreront des actions robustes pour une gestion sécurisée des migrations.

A titre de rappel : en 2018, le Mali a pris une part active dans les négociations et l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, lors de la conférence intergouvernementale des Nations unies, tenue à Marrakech.

Ce pacte est un document fondamental à caractère non contraignant destiné à générer une valeur ajoutée en matière de traitement de la question de migration au plan international. Il constitue une avancée majeure dans la quête du respect des droits des migrants.

Sur les questions migratoires, notre pays est disposé à coopérer avec les partenaires et les pays qui respectent les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l’Etat, les choix souverains du Peuple et la défense de ses intérêts, comme stipulé dans notre constitution.

A l’heure de la mondialisation, nous devons traiter les questions migratoires dans un esprit de partenariat et de coresponsabilité en ayant, en permanence à l’esprit, la primauté des droits des migrants, en particulier de leurs droits à la dignité humaine.

Je tiens donc à vous rassurer ici, de la volonté inébranlable du Mali à jouer pleinement sa partition.

▪️Mesdames et Messieurs les ministres ;

▪️Distingués Invités ;

▪️Chers partenaires,

Il est fondamental pour la communauté internationale et pour tous les Etats de traiter la question de la migration avec dignité et humanisme. Notre devoir, aujourd’hui, en tant que décideurs, est de construire des ponts entre les peuples et non d’élever des murs.

Ensemble, nous devons combattre les discours de haine contre les migrants et œuvrer à la construction d’un monde plus juste où le migrant, comme tout citoyen, jouit de la place qui est la sienne.

Je conclus mon intervention par cette citation de l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan sur la question des migrants : je cite : « Ni la fermeture des frontières, ni l’érection de murs plus élevés ne fourniront des solutions durables à l’afflux de migrants.

Une gestion efficace des migrations nécessitera des politiques humaines offrant des voies légales d’entrée. »fin de citation.

Sur ce, je déclare lancées les activités de la Journée Internationale des Migrants, édition 2024 au Mali.

Je vous remercie de votre aimable attention.

