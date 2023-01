La dissidence au sein et entre les partis politiques est une réelle menace et de désaveu pour la démocratie malienne. Parmi les 3 grands partis politiques au Mali à savoir, l’Adema, l’URD et le RPM, les deux derniers sont devant la Cour suprême et l’autre à côté du régime militaire à Koulouba. La démocratie, elle, sans parrain ni défense, prend ses valises petit à petit et cède la place à un futur régime totalitaire. Une véritable disgrâce.

En 1991, des hommes et des femmes se sont réunis en association et en mouvements politiques pour faire tomber le régime militaire du dictateur Moussa Traoré. En 30 ans, des institutions ont été mises en place. Les 3 pouvoirs sont séparés même si pas très indépendants dans l’exercice mais les infrastructures et l’esprit est là. Les libertés sont acquises. Droit à la parole, à la pensée et à l’expression. Les créations des partis politiques libérées. La concurrence à la conquête du pouvoir se fait sans crainte ni peur. L’opposition a eu une sa place. Oui certes, avec un manque de développement mais qui n’est aucunement imputable à la démocratie, mais à la mauvaise gouvernance. Et cela incombe aux hommes et aux femmes et serait propre aussi à la dictature qu’à la démocratie. Exemple : ça n’a pas changé.

Avec toutes ces grandes réalisations où à part les affaires politiques, le Droit semble réellement être dit. Aucun haut gradé de l’armée ne peut emprisonner son voisin pour des disputes. Aucun proche du pouvoir ne peut faire disparaitre un rival du quartier. Tout simplement parce qu’il est proche du pouvoir. Jadis, c’était comme ça. Et d’un coup de revers, tout le bilan de la mauvaise gouvernance des hommes et des femmes peu respectueux des lois, est amputé à la Démocratie. Quel gâchis ? Et cela devant des démocrates qui peut-être ignoraient la République qui avait été bâtie. La République de la Constitution de 1992. La République de 8 institutions et 3 pouvoirs avec une Presse et un peuple. D’un Etat laïque et démocratique. Où tout se lisait ou devrait se lire à partir de cette Constitution. La 4ème République.

Hélas ! Tout ceci est en train de tomber dans l’eau non pas parce que un groupe de militaires soutenu par un peuple peu averti de ce qui les attend confisque le pouvoir, mais parce que les Démocrates se sont laissés faire, ont fait et ont accepté que ça soit fait. Est-ce par ignorance ? Est-ce par égoïsme ? Est-ce par manque de conviction ? Personne ne saurait répondre mais la situation se dégrade de plus en plus car par finir avec cette dissidence des partis politiques, un grand alibi se crée pour laisser bon cours aux militaires de durer au pouvoir aussi longtemps qu’ils le veulent. Et pire, ce serait très difficile de reconstruire le chantier immatériel déjà bâti en l’exercice démocratie si l’on s’éloigne trop longtemps.

Il est grand temps pour les partis politiques et mouvements démocratiques de savoir qui est le véritable ennemi. Nul autre que la future dictature qui se prône à l’horizon. Hors transition qui se prépare. Le Mali et la République ont leur défense, l’armée. Mais la démocratie est en train de perdre la sienne, les partis politiques, trop occupés à des querelles internes et à des gains individuels. A chacun sa mission. Aux militaires, la sécurité et la défense et aux partis politiques, la gestion du pouvoir et de la cité. A chacun sa formation et à chacun sa capacité. Et cela, c’est aux partis politiques de préserver et de défendre au moins, en disant Non et ensemble.

Koureichy Cissé

