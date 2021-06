Dr Boubou Cissé à sa rencontre avec le Premier ministre Choguel Maïga : « La situation complexe de notre pays fait que nous devons nous rassembler pour agir vite et avec efficacité »

Ambitieux et soucieux de la bonne réussite de cette période transitoire tant souhaitée par le peuple malien, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga multiplie, depuis un certain temps, une série de visites auprès de ses prédécesseurs. Ainsi, le mercredi 23 juin 2021, il a été l’hôte de Dr Boubou Cissé.

Pour le Mali, rien n’est de trop ! La visite de Dr Choguel K. Maïga, premier ministre, chef du gouvernement, chez Dr Boubou Cissé, ancien premier ministre, en est une parfaite illustration. Ainsi, le mercredi 23 juin 2021, Dr Choguel K. Maïga, dans le cadre de ses visites de courtoisie notamment chez les anciens PM a été accueilli par Dr Boubou Cissé pour ne parler que du Mali. A l’issue de la rencontre, Dr Boubou Cissé a salué le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga pour sa visite de courtoisie, un geste plein de sens qu’il qualifie de « républicain ». Maliens et engagés pour la cause du Mali, les deux figures emblématiques du pays ont partagé un moment très important pour une transition réussie. «Je voudrais saluer le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga pour ce geste républicain et lui souhaiter évidemment une bonne réussite dans la conduite de cette seconde séquence de la transition. Nous avons parlé. J’ai indiqué au Premier ministre ce que j’ai toujours dit et répété à savoir que je suis et reste disponible pour aider mon pays dans la mesure du possible, à se redresser. Je crois que rassembler les intelligences et les énergies autour de cet objectif-là, c’est ça la bonne façon d’agir aujourd’hui. C’est cette discussion que nous avons eu et j’ai été très heureux de constater que le Premier ministre partage la même vision », a fait savoir Dr Boubou Cissé. A ses dires, « tout seul, on peut aller plus vite sans doute mais ensemble, nous allons généralement beaucoup plus loin.» Par ailleurs, l’ancien Premier ministre a indiqué que « la situation actuelle de notre pays qui est complexe fait que nous devons nous rassembler pour agir, nous rassembler pour agir vite, pour agir avec efficacité aussi ». Pour ce faire, il a réitéré à son hôte du jour ses chaleureuses félicitations tout en lui souhaitant une bonne réussite dans la conduite des missions à lui confiées.

Bourama Camara

Correspondance particulière

