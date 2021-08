Dr. Boubou Cissé : Les promesses de Nioro

La visite de Dr. Boubou Cissé à Nioro n’est pas un événement banal. Il prouve que rien n’est figé dans du marbre, mais, surtout que le Dr. Boubou Cissé possède une grande capacité de sublimation.

L’ancien Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, tout nouveau Secrétaire aux Affaires économiques de la section URD de Djenné a rendu visite le 28 juillet 2021, au Chérif de Nioro. La visite a surpris certains qui les croyaient fâchés à jamais, effrayé d’autres qui voient là un défi pour eux, et surtout ceux qui avaient travaillé à éloigner les deux sont aux abois.

La visite, certes couplée à l’inauguration de la mosquée de Dramekourou, a deux sens : elle permet aux uns et aux autres de comprendre que le Premier ministre, loin d’être rancunier et de rester sur des postures d’arrière-garde, s’investit pour l’avenir et n’éprouve pas de difficultés à parler avec les uns et les autres.

La seconde est que, Boubou Cissé, sans tambour ni trompette, tisse un réseau, amène les Maliens à se parler, ou à se reparler, à s’impliquer. Déjà, malgré tout ce qui lui est arrivé, on l’a vu tendre la main à la junte, lui marquer sa disponibilité à l’aider.

Le Chérif de Nioro, en marquant à Boubou son amour filiale complique la tâche à bien de camps qui pensaient qu’ils sont fâchés, ou qui affutaient leurs arguments dans ce sens.

A n’en pas douter, Nioro est la prémisse d’un grand raout pour le Mali.

Alexis Kalambry

(De retour de Nioro)

