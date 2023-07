Le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga est confronté à une demande pressante de la part de la classe politique pour ses critiques non constructives dans l’exercice de ses fonctions. Cette demande a été émise par Seydou Traoré de l’ADEMa-PASJ, ancien ministre de 2002 à 2007, qui souligne l’importance d’une vision commune pour le pays.

La transition du colonel Assimi Goïta a encore de beaux jours pour encaisser des coups dus aux multiples sortis catastrophiques de son Premier ministre Choguel. La présentation des vœux de la fête de Tabaski 2023 de quelques acteurs du M5-RFP a servi de cadre au Premier ministre pour porter des griffes à l’ancien Président Alpha Oumar Konaré. « Je ne veux pas m’attarder sur certains où il y’a le négatif. Lui (Alpha Oumar Konaré), il n’a même pas dirigé le Mali. Quand on détruit l’Armée, quand on détruit l’Ecole, tu ne peux jamais me convaincre que tu fais du bien pour le pays. Donc, je parle de ceux qui ont fait des efforts. Ce dont vous voulez, que je nomme, laquelle de ses réalisations concrètes peut-on présenter aux Maliens ?», a craché le PM Choguel.

Il n’en fallait pas pour provoquer la colère des cadres de l’ADEMA-PASJ. L’ancien ministre Seydou Traoré n’est pas allé par quatre chemins pour répliquer. Dans ses déclarations, Seydou Traoré a rappelé que de nombreuses personnes partagent la vision du Président de la Transition, colonel Assimi Goïta, et que c’est précisément pourquoi le Premier ministre a bénéficié d’un traitement favorable jusqu’à présent. « Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, faites des critiques constructives et avançons ! Beaucoup sont dans la vision de Assimi pour le Mali, voilà pourquoi vous avez été suffisamment ménagé », a-t-il fait comprendre.

Cependant, en prenant la casquette du président du Mouvement du Peuple pour le Renouveau (MPR) à la primature, il est attendu de Choguel Kokalla Maïga qu’il fasse preuve de critiques constructives et qu’il avance avec le pays. « Si vous portez maintenant la casquette du président du MPR à la primature, le peuple et la classe politique agiront en conséquence ! », a menacé Seydou Traoré.

La demande de critiques constructives est un appel à une approche plus participative et inclusive de la gouvernance au Mali. Il s’agit de trouver des solutions aux défis auxquels le pays est confronté, tout en tenant compte des perspectives et des idées de divers acteurs politiques et de la société civile. La vision partagée entre le président du Mali et le Premier ministre est essentielle pour instaurer un climat de confiance et pour faire progresser le pays sur la voie du développement et de la stabilité.

Il est clair que les attentes sont élevées et que les citoyens sont impatients de voir des progrès concrets dans la résolution des problèmes du pays.

Le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga est maintenant confronté à un défi important. Il lui incombe de saisir cette opportunité pour faire preuve de leadership et de s’engager dans un dialogue ouvert et constructif. La réussite de cette approche participative dépendra de la volonté du Premier ministre de mettre de côté les intérêts personnels et partisans au profit de l’intérêt supérieur du pays.

Outre sa casquette d’acteur politique, puisqu’il est de l’ADEMA-PASJ, Seydou Traoré fut également président de la CENI en 2007. Un acteur avisé pour parler d’une question aussi fondamentale qui concerne la gestion du pouvoir par la Ruche. Le débat est ouvert tout comme une brèche pour d’autres acteurs politiques et intellectuels pour se prononcer sur les succès et les tares de plus de trente ans de multipartisme et de gestion du pouvoir.

La Rédaction

