A la faveur de la rentrée politique 2023, les militants et sympathisants du Congrès national d’initiative démocratique (Cnid Faso Yiriwa Ton) se sont fixé un seul et unique objectif : emporter la victoire au soir de la présidentielle de 2024 qui se profile à l’horizon.

L’information a été rendue publique ce samedi 28 janvier 2023, au siège du parti du soleil levant, le Congrès national d’initiative démocratique, en commune V du district de Bamako. C’est déjà clair dans la tête de la famille politique du Cnid l’engagement total pour sortir victorieuse de la joute présidentielle à venir. Pour y parvenir, ils promettent de s’engager corps et âme. Comme pour dire qu’ils se conforment à cette phrase de La Fontaine qui dit : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ».

Ainsi, les différents intervenants qui se sont succédé au pupitre n’ont pas caché cette ambition que tout bon parti se fixe. Le détenteur des clés du parti du soleil levant depuis sa création en 1990, Maître Mountaga Tall, rame dans le même sens que sa troupe. Il a la certitude qu’avec le travail, le parti peut atteindre l’objectif Koulouba 2024.

Dans son intervention, Me Tall a tenu à rappeler les instructions du dernier congrès du parti. Il s’agit, pour lui, de rajeunir et de féminiser le parti, d’aller à la rencontre des patriotes partout au Mali pour parler de la construction du pays. De l’avis du combattant de la démocratie, il s’agit aussi de faire aboutir les tâches que la transition s’est assignées. « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour la réussite de la transition. Elle ne sera pas éternelle mais présente pour un temps court. Si nous ne préparons pas les élections dans les meilleures conditions, nous risquerons de nous retrouver dans les mêmes difficultés que nous avons connues. Et cela n’est pas bien pour la vie de la nation », a martelé Me Tall.

S’exprimant sur la montée en puissance de l’armée, il donne des clarifications pour que les uns et les autres puissent lire entre les lignes. Selon lui, la montée en puissance dont il parle ne veut pas dire que l’armée est Dieu. De son point de vue, la trajectoire de la lutte contre le terrorisme est ascendante. A côté de cette lutte, commente-t-il, il existe la demande sociale qu’il ne faut pas négliger, les réformes politiques et institutionnelles, les élections sécurisées qu’il faut réussir pour ramener le Mali dans le concert des nations qui comptent.

Auparavant, le président de la coordination du district de Bamako, Abdoulaye Banou, avait tiré un chapeau aux militants du Cnid car, pour lui, le parti fonctionne à tous les niveaux. S’adressant à son camarade Mountaga Tall, il lui a dit d’avoir l’esprit tranquille. Il s’est dit convaincu qu’ « à cœur vaillant, il n’est rien impossible ».

A sa suite, au nom de la jeunesse, Mahamoud Touré a invité les militants à se garder de baisser les bras. Il les a appelés à serrer les coudes pour rafler plus de voix à la présidentielle prochaine. Pensant que l’arbre ne doit pas cacher la forêt, il a fait savoir que les espoirs des Maliens doivent se traduire en réalités.

A noter que la bataille pour Koulouba 2024 vient de commencer dans la grande famille du Cnid Faso Yiriwa Ton. Un parti qui se bat au quotidien pour le rayonnement de la démocratie au Mali depuis 1990.

Mamoutou DIARRAH Toune

