Eli Diarra de l’URD et le président sortant de l’Assemblée Nationale du Mali Isaak Sidibé candidats à Koulikoro pour les prochaines élections législatives ont lancé leur campagne le mardi 10 Mars 2020 à Koulikoro. Eli Diarra a présenté leur plan d’action qui tourne autour des multiples préoccupations des habitants de la ville, la question de la fermeture de l’usine Huicoma, de la zone industrielle de Koulikoro sans oublier d’évoquer les raisons de leur alliance qui est en train de faire couler beaucoup d’encre et de salive.

Le maire de la ville de Koulikoro Eli qui était seul devant la presse pour étaler leur plan d’action a mentionné que son colistier le président sortant de l’assemblée nationale du Mali Issaka Sidibé a eu un empêchement de dernière minute, ce qui expliquerait son absence à ses côtés. Selon lui, ceux qui sont en train de dire que leur alliance est contre nature ne connaissent pas les réalités de la ville de Koulikoro et ignorent les liens qui les unissent. « Notre alliance n’est pas contre nature et ceux qui le disent ne connaissent pas les réalités de la ville. Nous avons tous œuvrés pour le développement de la ville de Koulikoro et cette alliance ne peut qu’être bénéfique pour la matérialisation de ce vœu ardent qui nous tient tous à cœur. Nous sommes certes de deux formations politiques différentes mais qui travaillent pour le développement du pays. Nous avons également les mêmes visions en ce qui concerne l’essor de la ville. Il y a déjà eu par le passé des alliances du genre et ça n’a pas fait couler autant d’encres et il y a des alliances similaires dans certaines localités du pays pour ces élections législatives, mais si notre alliance est autant critiqué c’est parce qu’il fait peur. Aucune loi n’interdit cette alliance aussi » a exprimé le maire de Koulikoro Diarra. Eli Diarra a fait savoir que lui et son colistier ont un ambitieux plan d’action pour le développement de la ville de Koulikoro, un plan d’action qui touche à tous les secteurs vitaux de la vie de la capitale du Méguetan. Il a cité les multiples actions que lui et son colistier ont déjà posé au sein de la ville de Koulikoro et environnants partant de la construction des écoles, des centres de santé, de l’achat des groupes électrogènes pour remédier aux fréquents délestages etc. « Nos actions parlent largement en notre faveur et les koulikorois connaissent bien les candidats qui sont e mesure de chercher des solutions aux problèmes qu’ils affrontent au quotidien », a-t-il lâché. Concernant la fermeture de l’usine Huicoma avec ses conséquences incalculables pour la population, Eli a laissé entendre que s’ils sont élus, ce dossier sera l’objet de leur lutte. Selon lui, la fermeture de cette usine a aussi couté cher à la mairie de la ville qui percevait des millions comme taxes et que l’affaire fera objet de leur combat. Eli Diarra a dévoilé indiqué qu’ils ont un vrai projet de développement pour la ville, un projet qui concerne tous les grands projets partant de l’aménagement des périmètres maraichers, de bitumage des routes, la valorisation de la zone industrielle de Koulikoro pour donner un coup de balaie au chômage des jeunes etc.

Moussa Samba Diallo

