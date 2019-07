Dans une tribune diffusée, ce mercredi, sur les réseaux sociaux et intitulée : « Ibk et ses acolytes, ennemis n° 1 du Peuple malien », le président de SADI, l’honorable Dr Oumar Mariko ne va pas par quatre chemins pour cracher ses vérités. Fidèle parmi les fidèles dans le combat contre l’impérialisme, le rouge qu’il se revendique fustige non pas seulement la politique de diviser pour régner de la France, mais surtout les exécutants nationaux de cette politique. Au lieu de « s’exciter contre la France (et) la Minusma », le Dr Mariko conseille plutôt de rendre gorge à ces responsables politiques dans l’opposition et au pouvoir qui les ont invité à venir dans notre pays. Autrement dit, au lieu de s’en prendre à l’effet, traite d’abord la cause.

Estimant que la situation de notre pays ressemble à « un long métrage avec son cortège de morts innocents » et à une « tragi-comédie (qui hélas) continue à masquer la responsabilité de ces cyniques, voyous brigands et bandits politiques au pouvoir et à l’opposition ».

Nous vous proposons cette tribune in extenso.

Ibk et ses acolytes, ennemis N° 1 du Peuple malien.

Oui, le contexte était corse pour moi.

Tous ces gens mentaient ou calomniaient pour rentrer dans les grâces de la France afin de prendre le pouvoir au mépris de leur peuple… et ça continue hélas.

Tiébilé qui insulte Ould Sidatti et qui va rehausser Le Dryan et la France alors que ce dernier a dit que nous étions blancs et noirs incapables de vivre ensemble… les touaregs sont nos amis….

La mission de la France s’exécute à travers les nationaux depuis toujours avec la stratégie de diviser pour régner.

Quand je vois des gens aujourd’hui s’exciter contre la France, la Minusma et qui oublient les responsables politiques dans l’opposition et au pouvoir ayant écrit à la France sous une douce et intéressée pression, qui ont voté l’accord de défense militaire franco-malien ; je dis-nous ne sommes plus sortis de l’auberge…

Oui, c’est de la tragi-comédie… le film est un long métrage avec son cortège de morts innocents, de jeunes engagés dans l’armée au nom d’une prétendue défense de la patrie… de touaregs massacrés restés longtemps dans un silence général complice…. de peuls liquidés physiquement, calcinés sans état d’âme… d’enfants dogono de vieux dépositaires de connaissance massacrés…. À la mémoire de tous ceux des champs macabres de gloriole pour ceux qui tuent… sur leur mémoire des clairons cyniques et des médailles pour certains rendus à leurs bourreaux pas à la patrie… des collectes de fonds imbibés de larmes de crocodile…

Oui la tragi-comédie continue à masquer la responsabilité de ces cyniques, voyous brigands et bandits politiques au pouvoir et à l’opposition qui après avoir liquidé notre système économique collectif en arrivent à liquider les forces sociales productives d’aujourd’hui et de demain.

De Kidal à Mopti, de Kayes à Bamako c’est le rançonnement qui continue… juges brigands, gendarmes et policiers raquetteurs… Houla ! Cela ne leur suffit pas…

Des gens sevrés de terres de culture parfois ligotés battus à sang pour avoir refusé d’être taxés d’Esclaves et traités comme tels…

Partout, c’est l’exacerbation des problèmes quotidiens parfois enfouis et la création d’autres pour l’appétit de ces charognards et vautours.

Ils avaient besoin de soutien extérieur sentant la prise de conscience populaire… lettre à Hollande, lettre aux Nations Unies… bienvenue Serval merci Serval… bienvenue Barkhane, bienvenue Minusma, bienvenue G5 Sahel… bonjour aux milices ! Allô, accord de défense ! Salut accord d’Alger ! Oui accord politique et Bonjour révision constitutionnelle.

Nous ne sommes pas dupes !!!

Ceux qui n’ont rien compris, d’ignorance crasse, imbibés d’intéressement fétide, peuvent continuer à danser au rythme endiablé de « France dehors » ! De « Minusma dehors » ! Des musiciens au pouvoir signataire de tous ces accords…

Quant à nous, l’histoire nous enseigne ceci : Le Combat contre l’Impérialisme français, et Euro-Americain passe par la liquidation du Régime de Ibrahim Boubacar Keita et acolytes, Ennemis N° 1 du Peuple malien.

Dr Oumar Mariko.

Bamako, le 10/ 07/2019.