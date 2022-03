Sept mois après l’adoption par le conseil national de transition de son programme gouvernemental Choguel Kokalla Maiga premier ministre a réussi son cabinet pour faire une évaluation du plan d’action gouvernemental. Il ressort d’une note d’analyse que son gouvernement a réalisé l’audit de plusieurs structures et fonds publics ans parvenir toutefois, à exécuter trois actions majeures et organiser les élections.

Le 1 er mars dernier, le premier ministre a tenu un conseil de cabinet réunissant les membres du gouvernement autour du rapport de suivi du plan d’action gouvernemental sur le 2 ème trimestre de 2021 . Le taux de réalisation des activités programmées pour le dernier trimestre de 2021 s’élève selon le Colonel Abdoulaye Maiga, porte parole du gouvernement à 87,10%.

Cette annonce suscité des contestations parmi les citoyens qui estiment que que les élections n’ont pas pu se tenir dans le délai. Une situation qui a contraint la primature à publier une note d’analyse de la mise en œuvre du plan d’action gouvernemental, adopté en août dernier, par le conseil national de transition CNT avec 102 voix pour, 2 contre et 9 abstentions.

Un taux de réalisation de plus de 87%

Il ressort de cette note, datée du 4 mars que l’examen trimestriel a porté sur 62 des 64 actions programmées dans le programme gouvernemental, qui est bâti sur 4 axes déclinés en 9 objectifs, 64 actions et 108 indicateurs. Elle fait mention de 21 actions entièrement réalisées . (33,87%) 33 actions en cours de réalisation 53,23% et 8 actions réalisées, 12,90% soit un taux cumulé des actions réalisées ou en cours de 87,10%.

En termes d’action réalisées, le gouvernement annonce avoir réalisé des missions d’audit programmées de plusieurs structures étatiques et fonds publics. Il s’agit notamment de l’assemblée nationale, la haute cour de justice, l’AGEFAU, l’AMRTP, le fonds Covid et la loi de programmation pour la sécurité intérieure.

De plus, la note évoque la disponibilité des textes de l’organe unique de gestion des élections, sauf qu’il était plutôt prévu d’opérationnaliser cette structure avant la fin novembre 2021.

Pour ce qui est des actions en cours ce sont entre autres, la poursuite du maillage sécuritaire du territoire et des réformes politiques et institutionnelles la relecture des textes régissant le processus électoral, la mise à jour du fichier électoral. S’y ajoutent, le processus de mise à disposition de la carte d’identité nationale biométrique et la poursuite des actions de promotion de bonne gouvernance et d’amélioration des conditions de vie des populations.

