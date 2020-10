Gouvernement de transition : Mohamed Chérif Haïdara déplore la mise à l’écart de la diaspora

Le Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM) a organisé un point de presse le mercredi 7 octobre 2020. Animé par son président, Mohamed Cherif Haïdara, celui-ci a déploré l’absence de représentant de nos compatriotes vivant à l’extérieur dans le nouveau gouvernement de transition dont la composition a été dévoilée le lundi dernier.

L’objectif de ce point de presse était de donner la position du Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM) sur la composition du nouveau gouvernement de transition. Selon le président du CSDM, Mohamed Chérif Haïdara, les autorités de la transition ont décidé d’ignorer les Maliens de la diaspora dans la formation de l’équipe gouvernementale.

«Nous déplorons cette décision en ce qu’elle est apparue comme une mesure de discrimination frappant plus de 6 millions de compatriotes de la diaspora au nom desquels le CSDM a mené beaucoup d’actions qui sont entre autres sa participation au dialogue national inclusif (DNI), à la négociation avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans le contexte de soulèvement populaire, aux concertations nationales des 10, 11, et 12 septembre 2020, et la participation du président du CSDM au collège de désignation du président et du vice-président de la transition», a-t-il déclaré.

Cependant, le président du CSDM affirme prendre acte de la constitution du nouveau gouvernement avant d’ajouter que sa structure décide de soutenir et d’accompagner l’équipe gouvernementale, dans l’intérêt du pays et du peuple malien, tout en réclamant des places pour la diaspora dans le futur Conseil national de transition.

«Au regard du rôle important de la diaspora sur le plan social et économique, le CSDM réclame une plus grande prise en compte dans le Conseil national de transition (CNT). Une présence massive de représentants de la diaspora dans le CNT sera de nature à rassurer nos compatriotes vivant à l’extérieur», a-t-il ajouté.

Abdrahamane Diamouténé

Commentaires via Facebook :