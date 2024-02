Son parti, Yéléma, ayant présidé un moment le regroupement de ceux qui réclamaient le retour rapide à l’ordre constitutionnel, notamment le Cadre… l’Ancien Premier ministre, Moussa Mara, se positionne aujourd’hui comme l’un des grands artisans du soutien à cette même transition et en appelle d’ailleurs à l’unité de toutes les forces vives du pays pour la réussite de ladite transition.

Hyper actifs depuis quelques mois, l’Ancien Premier ministre, Moussa Mara ne se prive pas de visibilité lors de cérémonies sociales ou religieuses, dans les activités de jeunesse. Des sphères qui ont toujours constitué son terrain de prédilection, lui qui s’est forgé une notoriété au sein de la société civile avant d’entamer une carrière politique. Mais c’est sa tournée nationale pour concrétiser son initiative de réunir les forces vives du pays autour de la Transition qui attire l’attention et fait penser déjà à une stratégie mise en place en vue des prochaines élections.

C’est ainsi qu’à la suite de son appel aux forces vives du pays et aux autorités, à travers une conférence de presse tenue le dimanche 7 janvier 2024, “dans le but de réaliser ensemble le succès de la transition” dit-il, il a pris son bâton de pèlerin pour des concertations tous azimuts.

En plus de hautes personnalités comme les Premiers ministres Ousmane Issoufi Maïga, Zoumana Sacko et Modibo Sidibé, Moussa Mara a rencontré la direction du parti ADEMA et le bureau politique du parti MPM. Il s’est rendu au siège du parti UDD et a discuté avec plusieurs organisations de la société civile, réunies pour accompagner la transition. Dans le cadre de son initiative soutenue par son parti, Yéléma, il a rencontré le Président de l’Assemblée permanente des chambres d’Agriculture, le bureau de la Chambre des métiers, le Bureau du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) et le Bureau de la Jeune Chambre Internationale JCI. Il a été reçu par les organisations socio-culturelles Irganda et Djina Dogon.

Le monde religieux n’a pas été en reste car Moussa Mara a été reçu par des représentants, associations et autres organisations chrétiennes et de grandes familles et personnalités musulmanes.

Mais il faut noter qu’aussitôt après son appel à travers sa conférence de presse du 7 janvier 2024. “J’ai adressé des demandes de rencontres aux acteurs concernés. Les autorités ont promptement réagi et j’ai eu l’honneur d’être reçu successivement par le Ministre de la Défense et celui en charge de l’administration du territoire. Avec mes interlocuteurs nous avons discuté des voies et moyens permettant de concrétiser l’initiative de rassemblement autour de la transition” indiquait-il sur sa page Facebook.

Rappelons aussi que, dans le cadre de son initiative de rassembler les forces vives autour de la transition, il a été reçu par le Premier ministre à ses bureaux. “J’ai présenté la démarche et fait un point avec le chef du Gouvernement des différentes démarches engagées. Nous sommes convenus de poursuivre les efforts pour assurer l’unité des Maliens en cette période particulièrement sensible de notre histoire” a précisé Moussa Mara.

Notons aussi que l’Ancien Premier ministre a séjourné dans plusieurs localités à l’intérieur du pays et partout où il est parti, il a été évoqué l’initiative de réunir les forces vives du pays pour la réussite de la transition. “J’ai partagé avec mes interlocuteurs les fondements de l’initiative et les activités menées jusqu’à présent”, dit-il. Mais qu’est-ce qui fait courir Moussa Mara ? “Rester silencieux en ces temps difficiles et espérer que les autorités actuelles vont tomber n’est pas la solution pour notre pays. Donnons-nous la main et tendons la main aux autorités de la transition, qui doivent également écouter et collaborer pour surmonter ces temps compliqués et veiller à ce que la phase finale de la transition se déroule sans heurts ! C’est mon pari, et je vais tendre la main à tout le monde pour le prendre inchallah”, déclarait-il lors de sa conférence de presse.

Moussa Mara reste optimiste : “Avec mes interlocuteurs, nous avons discuté des voies et moyens permettant de concrétiser l’initiative de rassemblement autour de la transition. Je reste optimiste pour la suite”, déclare-t-il en faisant le compte rendu d’une de ses rencontres sur sa page Facebook.

Mais au-delà de cette déclaration d’intention, que cherche vraiment Moussa Mara qui est passé d’une logique d’exigence de retour à l’ordre constitutionnel à un appel à l’unité pour la réussite de la Transition ? En effet, son parti, le Yéléma était une des figures de proue du Cadre de concertation qui avait ce retour à l’ordre constitutionnel comme leitmotiv. La sortie de ce regroupement que Yéléma a présidé, présageait-il de ce changement de cap ?

En tout cas, la démarche de Moussa Mara, même si elle est louable, laisse les acteurs politiques sur leur garde parce qu’à la fin de la Transition. “Lorsque les marrons seront décernés à ceux qui auront œuvré pour sa réussite, il y aura bousculade au portillon des autorités actuelles. Se faire remarquer dès à présent n’est pas mauvaise chose. Et qui sait, être le joker civil des autorités militaires de la Transition, en reconnaissance des services effectués, c’est un bon atout pour les élections à venir” nous rétorque le chef d’un parti politique.

Amadou DIARRA

Commentaires via Facebook :