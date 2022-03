Sur invitation du mouvement ‘’Modibo Kanubaw’’, le président des FARE, Modibo Sidibé, s’est rendu, le week-end à la tête d’une forte délégation, dans le cercle de Kangaba. Sur place, il a partagé avec ses sympathisants sa vision sur la création de pôles économiques de développement en faveur des populations rurales.

En se rendant à Kangaba, la délégation du président des FARE a multiplié les escales sur le trajet, notamment à Déguela et à Kela, où elle s’est entretenue avec les différentes chefferies sur les préoccupations majeures des populations. Celles-ci, de Déguéla, à Kélaen passant par Kangaba, se résument aux difficultés d’accès à l’eau potable, les infrastructures routières et des activités génératrices de revenus, permettant d’éviter la ruée des jeunes vers les sites d’orpaillage. « Nous demandons l’aménagement de la plaine agricole de Kangaba. Cela peut constituer une alternative à l’engouement autour de l’orpaillage », a souhaité le président des jeunes, Naman Keïta. Le porte-parole des femmes, les notabilités et d’autres interventions ont salué le passage du président des FARE à la primature en tant que premier ministre. Certains diront que le duo feu Amadou Toumani Touré et Modibo Sidibé a permis la réalisation du tronçon Bamako-Kangaba, la construction du lycée de Kaaba et d’autres ont évoqué de la revalorisation du site touristique de ‘’ kurukan-Fuga’’.

Devant des centaines de militants dans la place sacrée de Kangaba, le président des FARE a réaffirmé le soutien du parti du Baobab à la transition en cours au Mali, avec en ligne de mire l’aboutissement du processus à l’organisation d’élections crédibles, transparentes et acceptables. L’ancien Premier ministre a rappelé que les FARE se sont battus au sein du M5-RFP pour que s’impose un changement de gouvernance des affaires publiques du pays. « Nous prônons une gouvernance qui répond aux valeurs du pays », a réaffirmé Modibo Sidibé, qui a décliné quelques grandes lignes de son projet de société ‘’Mali Horizon 2030’’. Ce projet, assure-t-il, propose de faire la politique autrement, de sortir du communautarisme et des chantiers battus pour se projeter dans l’avenir. Le Président des FARE est revenu sur l’axe relatif aux pôles de développement économique, à savoir faire de l’élevage, de l’agriculture, de l’arboriculture et la pêche les piliers du développement du Mali. A ce sujet, il promet, une fois élu Président de République, un investissement de 26 milliards FCFA chaque deux an pour l’aménagement des plaines afin de permettre aux populations rurales de produire en dehors des saisons pluvieuses. « Ici à Kangaba comme dans d’autres localités du pays, il y a de grandes potentialités agricoles et des ressources halieutiques que nous pouvons transformer. Parce que les grandes puissances de demain, ce sont celles qui seront capables de produire et de transformer », a-t-il rappelé.

A Kangaba, Modibo Sidibé a réitéré son engagement à réformer le système éducatif, à travers la construction d’un lycée technique dans chaque région du Mali,dédié à l’apprentissage des métiers. S’y ajoute à la réforme des outils de la sécurité, de la défense pour que l’armée malienne devienne plus professionnelle et soit dotée des matériels de défense sophistiqués.

Le Président des FARE a insisté sur le projet de refondation qu’il porte depuis 2013. A travers ce projet, on pourra mettre en place une démocratie en phase avec les valeurs du pays et doter le Mali d’institutions fortes et une gouvernance saine qui travaille à trouver des solutions aux besoins des Maliens.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

