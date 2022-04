« La tête d’Abdoul Baki Cissé, secrétaire général de la section Adéma de Koulikoro, recherchée par certains dirigeants de l’Adéma depuis un certain temps », a dénoncé la présidente des femmes de la section, Mme Cissé Zeïnaba Haïdara le weekend dernier lors d’une conférence de presse au siège du parti à Koulikoro avec plusieurs militants et responsables du parti à Koulikoro.

Ils étaient entre autres, le Pr. Issa Dembélé, l’un des pères fondateurs du parti Adéma dans le Méguetan, la présidente des femmes de Koulikoro, le chargé de communication, Modibo Keita, Boulkassoum Singaré et plusieurs secrétaires généraux de sous-sections de Koulikoro, des militantes femmes et jeunes à apporter leur soutien au secrétaire général du parti à Koulikoro. Ils dénoncent tous un complot, qui ne prospérera pas contre leur leader Abdoul Baki Cissé dit ABC.

Selon la conférencière, Mme Cissé, épouse du secrétaire général ABC et présidente des femmes de la section, tout a commencé lors des renouvellements des instances pour l’organisation du 6ème congrès du parti. A l’en croire, la section de Koulikoro a eu tout le mal quand elle est arrivée à l’organisation de la conférence de section. Les organisateurs ont tout fait, ils n’ont pas pu organiser la conférence pour cause de disfonctionnement administratif taxé de mauvaise foi par la conférencière. La section a participé ainsi au congrès sans être renouvelée.

Tout ce complot est dû à la participation affichée du secrétaire général Abdoul Baki à la lutte du M-5RFP contre le régime IBK sans l’aval du parti selon les témoignages. Le parti Adéma était de la majorité et n’a pas officiellement pris part au mouvement du M-5. « Par contre, lui, Abdoul Baki n’a manqué à aucune des manifestation », a laissé entendre son épouse qui soutient que plusieurs autres dirigeants du parti étaient dans la dynamique du M-5RFP. D’autres s’affichaient, d’autres non. Et bien avant cela, il eût aussi l’histoire d’alliance à Koulikoro, lors des législatives 2020. Où la section a décidé de soutenir des candidats qui ne rimaient dans le même sens du parti.

Sur sa participation aux manifestations du M-5RFP, le parti aurait envoyé une demande d’explication que le secrétaire général ABC n’a jamais répondue. Du coup aujourd’hui, une cabale est soulevée derrière lui pour le destituer. Les militants regroupés pour le soutenir ont déclaré d’user de tous les moyens légaux voire judiciaires pour le maintenir à la tête de la section de Koulikoro. A rappeler que, selon les militants, sa légitimité ne fait aucun doute vu qu’il a présidé les Assises nationales de la Refondation (ANR) et le Dialogue national inclusif (DNI) à Koulikoro. A ce jour, aux dires des responsables, c’est la coordination régionale du parti à Koulikoro qui est chargée de piloter l’affaire. Chose que Mme Cissé et compagnie ont jugée de violation de texte et rejeté.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :