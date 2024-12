La conférence nationale du parti URD s’est tenue, le week-end, dans la salle du centre international de conférences de Bamako (CICB). Les travaux se sont déroulés sous la présence de son président l’ancien député honorable Gouagnon COULIBALY, en présence de plusieurs cadres du parti et des représentants de toutes les sections.

Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées par les responsables du parti notamment la consolidation des acquis et le renforcement de la cohésion au sein du parti, l’orientation politique de l’URD et les futures enjeux. L’occasion a également été mise à profit pour les délégués de se pencher sur les questions du renforcement des capacités du parti pour un meilleur tonus.

Dans son adresse aux militants de l’URD, le président du parti a égrené les différentes pratiques qui plombent le développement socioéconomique et politique de notre pays. À le croire, ce qui affaiblit et handicape le Mali, c’est d’abord l’individualisme et la quête effrénée du pouvoir, a-t-il déploré. Sur le plan politique, il a souligné que le parti URD inscrit son action au sein de la la transition. Après de réaffirmer le soutien du parti à son excellence le général d’armée Assimi GOÏTA. Ce soutien, précise-t-il, est sans contrepartie en termes de postes ou d’avantages. « Nous lui demandons de travailler à sortir notre pays des difficultés. Et dans cette perspective, nous ne cesserons jamais de dire la vérité qui est une vertu cardinale de notre engagement politique », a-t-il soutenu.

En somme, dans son intervention, le président, Gouagnon COULIBALY a affirmé que l’URD est un parti collectif pour un projet collectif et que c’est ensemble qu’ils vont gagner. Pour lui, cette conférence nationale est d’un sens capital. De son point de vue, au-delà de l’examen de la vie du parti URD

Mohamed SOGODOGO.

