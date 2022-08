Le Sénégal veut jouer la médiation entre le Mali et la France après les accusations de Bamako contre les forces françaises Barkhane accusées de soutenir les groupes armés au Mali.

Les derniers soldats de l’opération Barkhane ont quitté récemment le Mali mettant fin à neuf ans d’engagement militaire français dans ce pays du sahel en proie à la crise sécuritaire. Deux jours après ce départ, le Mali a accusé la France de violations de son espace aérien de soutien aux groupes armés qui sèment la terreur dans le pays. Bamako avait saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies afin que la question soit posée au cours d’une réunion.

En attendant la réponse de l’organisation sise à New York, le Sénégal dont le président assure la présidence tournante de l’Union africaine veut jouer la médiation entre les deux parties. «On souhaite que tout ce qui se passe, dans notre espace, à côté de nous et particulièrement au Mali, se règle par la négociation, l’entente et dans la plus parfaite cordialité», a expliqué la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall à RFI.

«Le Conseil de sécurité ne s’est pas encore réuni et n’a pas fixé de date de réunion autour de cette question. Mais je suis convaincue que le président Macky Sall va continuer de jouer ce rôle de médiation auprès du colonel Goïta, mais également auprès du président Macron, pour que nous puissions arriver à trouver une solution qui convienne à l’ensemble des parties et que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité», a-t-elle confié.

Les relations sont tendues entre Bamako et Paris depuis le coup d’Etat de 2020 qui a renversé le régime démocratique d’Ibrahim Boubacar Kéita.