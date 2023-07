Suite aux propos tenus par le Premier Ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalla MAIGA, à l’occasion de la présentation des vœux de la fête de Tabaski 2023 par certains membres du M5-RFP en expliquant qu’il ne veut pas s’attarder sur certains où il y’a le négatif. Lui, il n’a même pas dirigé le Mali. Quand on détruit l’Armée, quand on détruit l’École, tu ne peux jamais me convaincre que tu fais du bien pour le pays… Donc, je parle de ceux qui ont fait des efforts…. Ce dont vous voulez que je nomme, laquelle de ses réalisations concrètes peut-on présenter aux Maliens ? Très vite l’ADEMA PASJ réplique violement au Pm Choguel à travers un communiqué de presse signé par le Vice-Président Honorable Assarid Ag IMBARCAOUNE en qualifiant cela de grossière falsification du bilan d’Alpha Oumar KONARE par un premier ministre clivant et reprise en boucle sur les réseaux sociaux.

L’Adema-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ) explique dans son communiqué que depuis un certain temps, le Premier Ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalla MAIGA, en dépit de son statut de Chef d’Institution de la République, s’est lancé, sur les réseaux sociaux, dans une véritable campagne de dénigrement contre l’ancien Président démocratiquement élu, SEM Alpha Oumar KONARE et son parti. C’est ainsi il s’insurge avec véhémence contre les vaines et injustes diatribes, de vils propos tendancieux, certainement impropres d’un Premier Ministre et encore plus nocifs pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Les accusations répétées et sans fondement portées contre le Président Alpha Oumar KONARE visent à décrédibiliser un homme d’Etat qui s’est pourtant dédié, le long de sa vie, au service du Mali et de l’Afrique. Et dénonce ces manœuvres destinées à manipuler l’opinion et, avec pour effet, d’une part, de fragiliser le climat social et, d’autre part, de jeter le discrédit sur les efforts de construction du pays consentis sous le leadership de l’ancien Président de la République, SEM Alpha Oumar KONARE

L’Adéma-PAS), conscient des responsabilités historiques et actuelles qui sont les siennes dans la gestion des affaires de l’Etat, demande au Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla MAIGA, Président du Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), à se ressaisir et à sortir définitivement des invectives notamment sur les réseaux sociaux, pour se hisser au rang d’homme d’Etat mature responsable et respectueux des règles républicaines, de nos valeurs sociétales et des anciennes Autorités de la République et exhorte les acteurs politiques, toutes obédiences confondues, surtout ceux actuellement en charge des responsabilités publiques, à éviter des discours pouvant opposer les populations maliennes les unes aux autres, les partis politiques les uns aux autres, levant ainsi une dynamique de conflits aux conséquences imprévisibles. Et en appelle à la vigilance du Président de la Transition, garant de l’unité nationale et de la cohésion sociale, d’agir, en toute responsabilité, afin que cessent ces dérives puériles sans cesse perpétrées par le premier représentant du Gouvernement.

Et pire , il rappelle que ce ne sont pas par les discours et les gesticulations puériles que le Premier Ministre s’élèvera aux yeux des Maliens, mais plutôt par sa discrétion, son sérieux et son professionnalisme dans l’accomplissement de la mission, à lui, confiée par les plus Hautes Autorités de la Transition.

En définitive, I’Adéma-PASJ exige des excuses officielles du Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla MAIGA, à ses militants, à l’ancien Président de la République, SEM Alpha Oumar KONARE, pour ses propos malheureux, regrettables, malencontreux, outrageux. Inutiles, insensés et irresponsables à un moment si sensible de l’histoire de notre pays.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

