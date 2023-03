Le Maire Amadou Ouattara tacle ses détracteurs : ‘‘Le RPM est et demeure une force politique majeure en commune V, n’en déplaise aux anarchistes.’’

Dans le cadre de renouvellement des instances du parti en vue du prochain congrès, la section Rassemblement Pour le Mali (RPM) de la Commune V a tenu son assemblée générale élective le mardi 28 février 2023 à l’hôtel Olympe de Bamako. A l’issus des travaux un nouveau bureau a été mise en place, dirigé par le maire de la dite commune, Amadou Ouattara. Les travaux se sont déroulés sous l’œil vigilant de Dr Bokary Treta, président du parti et de plusieurs cadres du bureau politique national.

Selon Dr Bokary Treta la renaissance du parti Rassemblement Pour le Mali RPM commence aujourd’hui à travers cette cérémonie d’installation de bureau. Il préfère dire que c’est une ‘’Installation’’ au lieu du mot ‘’Renouvellement’’. Parce que à ses dires, le bureau de la section RPM de la commune 5 n’existait plus pour lui. Cette inexistence a commencé après l’annonce de la démission de l’ensemble de la section et sous section RPM de la Commune V et qu’aucun membre n’ait communiqué sur le fait qu’il refusait de démissionner.

C’est une haute trahison pour lui et c’est pour cela qu’il a désigné Amadou Ouattara comme Secrétaire général par intérim de la section RPM de la commune V et lui assigna ainsi les missions suivantes : – Représenter le parti à l’échelle de la commune; Assurer et renforcer l’animation des structures de base du parti en commune V; et enfin, créer les conditions pour la tenue d’une conférence de section dans les meilleurs délais, à l’effet d’élire un nouveau bureau de section.

Dr Treta s’est dit très satisfait du travail abattu par le maire, Amadou Ouattara et ses camarades.

Pour sa part, le nouveau secrétaire général, Amadou Ouattara explique qu’en exécution de leurs missions, ils ont entrepris, courant janvier et février 2023, plusieurs activités de dynamisation du parti à travers les quartiers de la commune V, et cela en compagnie de plusieurs camarades. Les 25 et 26 février derniers, il dit qu’ils ont procédé à la mise en place de 10 sous – sections que compte leur section. Il s’agit de : Baco-djicoroni : 12 comités. -Badala-Sema : 10 comités. Daoudabougou : 12 comités. Garantiguibougou : 08 comités. Kalaban – Coura I : 12 comités. Kalaban – Coura II : 13 comités. Quartier – Mali : 08 comités. Sabalibougou I : 13 comités. Sabalibougou II : 10 comités. – Torokorobougou : 06 comités. Soit au total, 104 comités RPM, UF – RPM et UJ – RPM ont été mis en place, révèle le secrétaire général.

« Ceci est la démonstration assez éloquente de votre amour pour le RPM, Vous avez agi sans hésitation, sans tambour ni trompette, pour dire à nos détracteurs que vous avez été, que vous êtes et vous resterez militants RPM de la commune V » a martelé le nouveau secrétaire général à ses camarades.

Le RPM est et demeure une force politique majeure en commune V n’en déplaise aux anarchistes. C’est pourquoi, « nous avons réuni ici, devant vous pour présenter notre modeste contribution à l’édification d’un parti fort, et enfin soumettre à votre approbation la mise en place des organes de notre section », souligne Amadou Ouattara. « Nous voici donc à la conférence dans laquelle des nouveaux bureaux de section du Parti , UF – RPM et UJ – RPM de la commune V du District de Bamako ont vu le jour. » conclut il ?

Kader Diarra

