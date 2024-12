Lors d’une visite officielle au Caire, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a rencontré son homologue égyptien, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty. Cette rencontre, qui s’est tenue dans un climat de cordialité et de fraternité, a permis aux deux parties de passer en revue l’état des relations bilatérales et de tracer les perspectives de coopération future.

Conformément à la vision des présidents Goïta et Al-Sisi, les deux ministres ont convenu de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Mali et l’Égypte dans divers domaines. Ils ont notamment décidé d’élever au niveau ministériel les consultations diplomatiques, ce qui permettra de renforcer le dialogue politique et de coordonner leurs positions sur les questions d’intérêt commun.

Dans le domaine économique, les deux pays ont convenu d’intensifier leurs échanges commerciaux et d’encourager les investissements mutuels. L’Égypte a également promis de soutenir le Mali dans le développement de son secteur pharmaceutique, notamment en fournissant des médicaments de qualité à des prix abordables et en aidant à la mise en place d’une industrie pharmaceutique locale.

Par ailleurs, les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme. L’Égypte apportera son expertise au Mali pour l’aider à démanteler les réseaux terroristes et à lutter contre l’idéologie extrémiste.

Au terme de cette rencontre fructueuse, le ministre égyptien a accepté l’invitation de son homologue malien pour effectuer une visite officielle à Bamako dans un proche avenir. Cette visite permettra de concrétiser les engagements pris lors de cette rencontre et de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.

Source : @MaliMaeci

