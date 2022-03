Le Ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, M. Ibrahim IkassaMaïga a rendu le jeudi 10 mars dernier une visite d’échanges à l’ATIR (Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie). Une visite qui a permis aux deux parties d’échanger sur les grands sujets d’actualité, entre autres la durée de la transition, l’élargissement du CNT, la mise en place du gouvernement, les élections générales prochaines, la tension entre le Mali et la Mauritanie, etc. A l’issue de cette visite, le Ministre a promis la création d’un cadre d’échanges entre le département et l’ATIR pour l’opérationnalisation des propositions du regroupement.

Le Ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, M. Ibrahim IkassaMaïga, accompagné de certains membres de son cabinet, a effectué le jeudi 10 mars dernier, une visite d’échanges au siège de l’Alliance pour une Transition Intelligente et réussie (ATIR). Il a été accueilli à son arrivée par le président du regroupement ATIR, Pr El Hajj Younouss Hamèye Dicko entouré de ses plus proches collaborateurs parmi lesquels, M. AdamaKoné, ancien ministre, Bah Mariko, président de la commission scientifique, MM. Daouda Aly Gatta, Sidi Lamine Dembélé, Mme Camara Adam et SadioDiarra.

​Après les mots de bienvenue du Président de l’ATIR, l’honneur est revenu au Ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions de décliner l’objet de sa visite.

​Le ministre Ibrahim Ikassa Maïga a tout d’abord remercié l’ATIR pour tout ce qu’elle fait pour le Mali et la Transition car chaque fois que le Mali a besoin de ses enfants, l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR) est toujours là. Pour lui, n’eurent été les différentes péripéties auxquelles il a été confronté, cette visite devrait avoir lieu depuis fort longtemps. Le temps imparti pour cette visite est insuffisant pour capitaliser tout ce qu’il attend de l’ATIR, a souligné le Ministre Maïga.

​Il a salué, au nom du Président de la Transition et du gouvernement, l’ATIR pour les rapports de l’Analyse Méthodique Intelligente (AMI) dont le 5ème rapport a été rendu public il y a quelques semaines. Une analyse très significative et opportune pour le peuple malien.

​Pour le Ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, le Mali, en transition depuis 2012 bien vrai que des élections présidentielles et législatives ont été organisées en 2013 et 2018, doit traiter aujourd’hui les causes de la crise et non les conséquences car l’existence du Mali même est menacée. Dans ce cadre, la transition vient de se lancer dans la reconquête de la sécurité et de l’intégrité territoriale du pays et aussi opérer des réformes courageuses et pertinentes. Ainsi, certaines actions ont déjà commencé au niveau de la gouvernance, syndical et judiciaire, a indiqué le Ministre Maïga.

​En effet, pense le Ministre Ibrahim Ikassa Maïga, la création d’un Etat nouveau demeure le leitmotiv de la transition. Et ce nouveau Mali sera au centre de cette prise de conscience collective du processus de refondation. Pour cela, il y aura l’opérationnalisation des actions des ANR qui sera assortie d’un plan d’actions commun des départements ministériels. La volonté du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, est d’aller vers l’inclusivité à tous les niveaux de la gouvernance au Mali.

​”Le Mali possède beaucoup de richesses inexploitées et négligées par les Maliens que les Occidentaux veulent s’accaparer”, a-t-il martelé.

​Avant de terminer, il a souhaité la création d’un cadre d’échanges entre son département et le regroupement ATIR très prochainement. Cela, pour l’opérationnalisation des propositions de l’ATIR.

​A la suite du ministre Ibrahim Ikassa Maïga, les propositions faites par l’ATIR pour une transition réussie ont été présentées par M. Adama Koné, vice-président du regroupement.

​Aujourd’hui, il est incontestable qu’une meilleure gestion de la transition passe par l’accompagnement et la participation de l’ATIR. Ainsi, une collaboration entre l’ATIR et les autorités de la transition est sollicitée. Dans ce cadre, le regroupement pense que la charte révisée le 21 février 2022 n’est pas suffisamment vulgarisée et l’attention des responsables de la transition dans le choix de la formation d’un gouvernement intègre est souhaitée. Un gouvernement que l’ATIR veut de mission et non d’union nationale. Cependant, pour la valorisation de l’outil hautement stratégique qu’est le Rapport d’Analyse Méthodique Intelligente, la participation et la représentation d’ATIR dans toutes les institutions du pays sont nécessaires pour la bonne gestion de la transition. Il a invité le gouvernement à plus de communication autour de leurs activités car la nature a horreur de vide. Pour terminer, M. Adama Koné a promis que le regroupement participera aux élections générales prochaines. L’ATIR demeure de nos jours un soldat de réserve au Mali, a-t-il conclu.

​Le bilan des activités de l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR) a été présenté par M. Bah Mariko, président de la Commission scientifique du regroupement. Quant à M. Daouda Aly Gatta et Mme Camara Adam, ils ont remercié le ministre pour son combat patriotique qui ne date pas d’aujourd’hui. Ensuite, ils ont placé leur confiance au Ministre Ibrahim Ikassa Maïga pour poser les vraies bases de la refondation d’un Mali nouveau. Le ministre Maïga a été la première personne à lire la déclaration exigeant la démission du Président IBK.

​Prenant la parole, le président de l’ATIR, Pr Younouss Hamèye Dicko a remercié le ministre Ibrahim Ikassa Maïga pour cette visite qui a permis à l’alliance de savoir qu’elle est sur la même longueur d’ondes que le département. Cependant, le Pr Dickosouhaite que la transition soit dans un délai raisonnable pour permettre l’organisation d’élections crédibles, transparentes, apaisées et acceptées par tous afin d’éviter des contestations post-électorales. Car l’ATIR reste consciente de l’enjeu vital de la nation malienne qui est de soutenir et réussir la Transition.

Comme conseils, le Président de l’ATIR a demandé au gouvernement d’éviter des dérapages pendant cette transition et d’attacher une importance capitale à la situation qui prévaut entre notre pays et la Mauritanie, un pays ami et voisin du Mali de longue date que les personnes malintentionnées veulent les mettre dos à dos. ” Les gens veulent créer des problèmes là où ça n’existent pas”, a-t-il indiqué.

​Cependant, a-t-il déclaré, pour l’élargissement du CNT, l’ATIR propose qu’il ait un représentant désigné de tous cercles ayant participé aux dernières élections.

​Dans son intervention, le Pr El Hajj YounoussHamèye Dicko a vivement condamné les sanctions infligées par la CEDEAO et l’UEMOA sur le Mali depuis le 09 janvier dernier. L’ATIR a également rappelé les autorités de la transition l’obligation de conserver le dialogue avec les partenaires, les voisins et les organisations dont elles font partie en préservant la dignité et la souveraineté du peuple malien qui se trouve en première ligne des victimes de l’embargo. La remise des documents de l’alliance et d’un cadeau symbolique au Ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions a mis fin à cette visite.

Youssouf SANGARÉ

Commentaires via Facebook :