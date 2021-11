Le ministre des Affaires étrangères dément la sortie éventuelle du Mali de la CEDEAO

Dans le communiqué ci-dessous, le ministre des affaires étrangères dément une sortie éventuelle du Mali de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO).

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale informe l’opinion publique nationale et internationale que de fausses déclarations attribuées à SEM Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, relatives à une sortie éventuelle du Mali de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) circulent sur les réseaux sociaux.

Il a rappelé que la CEDEAO, notre organisation commune, et dont le Mali est membre fondateur, a, du reste, constamment assuré le gouvernement de la République du Mali de son engagement et de son appui déterminé pour une transition réussie au Mali.

Le gouvernement de la République du Mali a réitéré sa disponibilité à maintenir le dialogue et à œuvrer avec la CEDEAO et la communauté internationale pour la réussite de la transition dans un esprit de solidarité de complémentarité et de respect mutuel et dans la recherche solution consensuelle prenant en compte les aspirations des populations maliennes.

Abdoulaye Diop

