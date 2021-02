Ils étaient plusieurs élus municipaux et les secrétaires généraux du Parti pour la restauration des valeurs du Mali (PRVM-FASOKO) à participer le week-end à une nouvelle assemblée générale contestataire du bureau exécutif dirigé par Mamadou Oumar Sidibé.

– maliweb.net -La salle de spectacle du centre Muso Kunda à Bamako était parée des couleurs du parti du Chameau. Des élus et secrétaires généraux du dit parti mécontents des conclusions du congrès extraordinaire de décembre 2020 veulent organiser un autre pour élire leur candidat à la tête du PRVM. Ils reprochent à la tendance proche de l’actuel président d’avoir tout mis en œuvre pour réduire en minorité les délégués du candidat, Samba Coulibaly. «Un total de 215 délégués pour Bamako contre 154 délégués pour toutes régions réunies, 11 pour la diaspora et 50 nouveaux Adhérents », indiquent les contestataires réunis au sein d’un comité de redressement du parti.

Ils crient au scandale et dénoncent en même temps la prise en otage du parti par des militants tapis dans le district Bamako. « Il faut diligenter l’organisation d’un nouveau congrès pour élire un nouveau bureau qui sera dirigé par Samba Coulibaly de la section de Bafoulabé », demande un participant.

En décembre 2020, le bureau exécutif dirigé par le Président Mamadou Oumar Sidibé a organisé un congrès extraordinaire pour redynamiser les instances du parti. Les contestataires soutiennent que les documents du congrès n’ont pas été partagés aux congressistes en violation des textes du parti.

Pour ce faire, le comité du redressement du PRVM révèlent que les organisateurs ont plutôt procédé à un choix en répartissant les délégués de la commune II jusqu’à la commune VI, en majorité et acquis à la cause de l’actuel président, dans trois centres à Bamako, où ils ont travaillé sur les nouveaux textes. Quant aux rares délégués issus de la Commune I du District de Bamako et dans les régions telles que Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, ils n’ont pas été invités à prendre part aux travaux délocalisés dans les trois sites cités. « Ces derniers sont restés au Palais des Sports jusqu’au terme du jour du congrès sans être associés à aucun groupe de travaux », nous confie un élu contestataire du bureau du PRVM.

Faux, s’insurge un militant du parti proche du bureau de Mamadou Oumar Sidibé. Selon cette source, les contestataires ont refusé de participer. A l’en croire, le parti était pris en otage par une tendance acquise à la cause d’un leader religieux très influent. « Cette tendance veut chasser le président Mamadou Oumar Sidibé », nous

explique cette source. En effet, les contestataires veulent élire un nouveau bureau exécutif national dirigé par un nouveau président et un poste de président d’honneur du parti qui, selon eux, reviendrait à Mamadou Oumar Sidibé.



Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

