Les jeunes candidats du parti Yelema Diakaridia Diakité et de PRVM Fassoko Boubacar Sangaré sont déterminés à occuper les deux fauteuils destinés à la commune I au sein de l’assemblée nationale du Mali. Les deux candidats ont lancé leur campagne, le dimanche 15 Mars 2020, sur le terrain de football de Djoumanzana devant une les présidents des deux partis Moussa Mara et Mamadou Oumar Sidibé et devant une grande foule prête à leur déblayer le chemin vers l’assemblée nationale du Mali.

Les jeunes de la commune I semblent prêts pour le changement, les présidents de la jeunesse de Djoumanzana Moussa Diarra dit Bavieux ainsi que le président du Mouvement d’Ensemble pour le Progrès de la commune I Aliou Diarouma ont dans leur intervention convié les jeunes et la population de la commune I a opté pour le vrai changement lors des prochaines élections législatives. Un changement qui a pour eux passera par le choix des députés en mesure de défendre vaillamment les intérêts de la commune, des députés qui rejoindront l’assemblée nationale dans le but de servir la commune et non de se servir de la commune. Les deux leaders de la jeunesse de la commune I ont aussi invité les jeunes à se passer des t-shirts, des billets de mille et deux mille FCFA que certains candidats pour essayer de redorer leur blason tentent de les acheter par ces pacotilles. « il est temps de tourner le dos à ces genres de candidats et de faire confiance à des candidats qui portent en eux les gènes du vrai changement, un changement pour le bonheur de la commune et de ses habitants et Diakaridia Diakité et Boubacar Sangaré sont une chance pour la commune I et qu’ils déploreront leur énergie pour leur déblayer le chemin de l’assemblée nationale » ont-il déclaré. Le Directeur de campagne des deux candidats Hamidou Doumbia a affirmé que les multiples actions posées par les deux jeunes candidats en faveur du développement de la commune I prouvent à suffisance leur engagement pour leur commune. Le président du parti Yelema Moussa Mara a dans ses propos fustigé le comportement de certains députés sortants qui selon ne faisaient que dormir au sen de l’assemblée nationale et qui étaient déphasage avec ceux qui les avaient choisi. « On a plus besoin de députés dormeurs ou de députés qui marchent avec des comprimés. Notre assemblée à besoin du sang neuf et ces jeunes peuvent y apporter » a-t- soutenu. Diakaridia Diakité a mentionné qu’il est temps de faire changer le visage de la commune I et qu’ils ont les armes nécessaires pour apporter ce changement. Selon lui, leur projet tourne autour de trois opérations pour y parvenir à savoir l’opération Saniya pour assainir la commune, l’opération Djiguiya qui consistera à soutenir les jeunes de la commune à quitter le chômage ainsi que l’opération Malikura qui consistera à insuffler une nouvelle dynamique aux maliens et a avoir une autre vision du développement, à être des acteurs du développement qu’ils aspirent.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :