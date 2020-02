Le collège électoral est convoqué pour le 29 mars prochain. La date limite de dépôt des candidatures aux élections législatives était prévue pour le 13 février 2020, la proclamation de la liste validée par la Cour constitutionnelle interviendra le 27 février.

L’Assemblée nationale est composée de 147 sièges dont les membres sont élus pour 5 ans selon un mode de scrutin mêlant scrutin uninominal majoritaire à deux tours et scrutin plurinominal majoritaire.

Pour ces élections, ils seront 147 sièges à pourvoir dans 55 circonscriptions électorales correspondant à un siège par tranche de 60 000 habitants, avec un député minimum et un autre supplémentaire pour une éventuelle tranche restante de 40 000 habitants. Ces circonscriptions sont pourvues pour celles d’un seul siège au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, et pour celles de plusieurs sièges au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours via des listes bloquées.

Les électeurs votent pour un candidat ou une liste de candidats, et celui ou celle arrivée en tête avec plus de 50 % des voix au premier tour est élu. À défaut, un second tour est organisé entre les deux candidats ou listes arrivés en tête, et celui ou celle recueillant le plus de voix est élu.

Parmi les systèmes électoraux, le scrutin uninominal majoritaire à deux tours est un vote simple sans pondération se déroulant sur deux tours au maximum.

Au premier tour. On compte alors le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Si un candidat ne recueille pas la majorité absolue (plus de 50 % des suffrages exprimés, on organise un second tour, généralement une ou plusieurs semaines plus tard, avec souvent un nombre plus réduit de candidats.

Au deuxième tour, le candidat qui recueille le plus de voix (majorité relative), parmi les suffrages exprimés, est élu.

Cependant, plusieurs acteurs interviennent dans le processus électoral à des niveaux divers et des rôles différents mais tous doivent contribuer à la bonne organisation et à la participation massive des citoyens.

I. N’Diaye

