Les responsables de la Mission d’observation des élections au Mali (MODELE Mali) regroupés au sein de la Synergie 22 (comprenant 43 organisations de la société civile malienne) étaient face à la presse, le lundi 19 juin 2023, à l’hôtel Salam de Bamako pour faire le compte rendu de leur observation du scrutin référendaire tenu le 18 juin dernier. « La Mission a déployé 3 075 Observateurs et Observatrices, pour observer le référendum du 18 juin 2023. Le Référendum constitutionnel s’est tenu le dimanche 18 juin 2023 sur l’ensemble du territoire national, excepté la région de Kidal. Le scrutin référendaire s’est déroulé dans des conditions acceptables dans la majeure partie des localités observées par la MODELE Mali, malgré des incidents signalés dans plusieurs localités. Le taux de participation est d’environ 28% pour l’ensemble des bureaux couverts par la MODELE », a déclaré le chef de la MODELE-Mali, Dr. Ibrahima Sangho.

Cette conférence de presse était animée par le chef de MODELE Mali ; Dr. Ibrahima Sangho, en présence de Abdoulaye Guindo de DONIBLOG (la communauté des Blogueurs du Mali) ; de Mamadou Lamine Diarra du CONSORTIUM ELE-Citoyenneté Droits Humains Inclusifs ; du directeur exécutif de la Fondation Twindi, Tidiani Togola et d’autres personnalités. Selon le conférencier, Dr. Ibrahima Sangho, la MODELE Mali a déployé 3 075 Observateurs et Observatrices, pour observer le référendum du 18 juin 2023.

Avant d’ajouter que le Référendum constitutionnel s’est tenu le dimanche 18 juin 2023 sur l’ensemble du territoire national, excepté la région de Kidal. « Le scrutin référendaire s’est déroulé dans des conditions acceptables dans la majeure partie des localités observées par la MODELE Mali, malgré des incidents signalés dans plusieurs localités.

Cependant, des observateurs n’ont pas eu accès à certaines commissions de centralisation des résultats. Le taux de participation est d’environ 28% pour l’ensemble des bureaux couverts par la MODELE », a souligné Dr. Sangho.

Avant de signaler que les dysfonctionnements remontés concernent : la présence de 05 bureaux de vote dans la même salle à Baye, cercle de Bankass (région de Mopti); l’utilisation de téléphone portable dans certains bureaux de vote ; le matériel électoral brûlé dans le village de Chikata, commune de Dianguirdé, (cercle de Diéma) par des individus armés non identifiés ; le non-fonctionnement pour cause d’insécurité de 23 Bureaux de Vote (BV) sur 38 dans le cercle de Youwarou, 25 BV sur 34 à Ouenkoro dans le cercle de Bankass, 37 BV sur 47 à Segué dans le cercle de Bankass ; la délocalisation des bureaux de vote des communes de Baye, Sokoura, Ouenkoro, Segué à Bankass ville, pour raison d’insécurité ; la perturbation du vote dans la commune de Bodio (Bandiagara), à cause d’une attaque terroriste ; l’absence de vote dans les communes Diankabou, Bamba, Kassa, Dinangourou (Koro) ; dans la commune de KalaSiguida , cercle de Niono, les présidents des bureaux de vote N’godjila et Manialé ont été enlevés par des hommes armés ; l’enlèvement des urnes dans trois villages dans la commune de Fallou cercle de Nara à Kolomina, Digue et Sébougou ; les urnes des bureaux de vote à Koronga (Nara) ont été emportées par des hommes armés ;; dans la commune de Femaye, à Taga, cercle de Djenné, le président et ses assesseurs ont été enlevés par des individus armés; dans le cercle de Bankass, les bureaux de vote des communes de Koulogo-Habé et Tori ont été délocalisés à Diallassagou pour cause d’insécurité ; dans les communes de Tougouni et Sirakorobougou, (Koulikoro) les djihadistes ont emporté des urnes ; dans le cercle de Niafunké à Tondidarou Saré, des agents électoraux ont été enlevés, battus et ligotés par des inconnus avant d’être admis au centre de santé de référence (CSREF). « Leurs motos et téléphones ont été emportés », révèle la déclaration liminaire de la MODELE-Mali. La MODELE MALI, sur la base des constatations faites par ses observateurs à long terme (OLT) et ses observateurs à court terme (OCT), recommande aux autorités de procéder à l’audit du fichier électoral après une révision plus participative et plus inclusive des listes électorales ; de déterminer les circonscriptions électorales après une large information des populations sur les effets du découpage électoral ; de procéder à la publication du budget des élections ; de créer des listes électorales spécifiques pour les électeurs autorisés à voter par anticipation ; de permettre la présence des observateurs électoraux aux séances de centralisation des résultats de scrutin ; de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, avant le début du contentieux ; de créer les conditions permettant d’assurer une participation sereine des candidats et des électeurs aux processus électoraux.

Répondant aux questions des journalistes, le conférencier a fait savoir que le défi de l’organisation du scrutin a été relevé, mais le défi de participation reste à relever.

Aguibou Sogodogo

