24 mai 2008-24 mai 2023, la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) a soufflé ses 15 bougies. A l’occasion de son 15ème anniversaire, le parti CODEM, présidé par Housseini Amion Guindo dit Poulo, a organisé, hier, jeudi 25 mai 2023, une conférence de presse à son siège à Bamako pour parler de la situation sociopolitique et économique du pays. Concernant le projet de nouvelle constitution dont le référendum est prévu pour les 11 et 18 juin 2023, le Parti CODEM indique que l’initiative d’une réforme constitutionnelle sied normalement à un Président de la République et aux Députés. «Ni l’un ni les autres n’existant pas actuellement, il est évident pour nous qu’il est impossible de toucher à la constitution. En plus, aucune disposition de la constitution de 1992 en vigueur ne prévoit son remplacement par une nouvelle », soulignent les conférenciers.

Cette conférence de presse était animée par le 1er vice-président du parti CODEM, Souleymane M. Doumbia, en présence du secrétaire général du parti, Alhassane ABBA et d’autres responsables du parti. « Nous voici réunis ce jour jeudi 25 mai 2023 pour célébrer le 15ème anniversaire de la création de notre Parti. En effet, créé le 24 mai 2008 par des jeunes acteurs de développement de différentes localités du pays, le parti CODEM s’est fixé un certain nombre d’objectifs qui sont plus que jamais d’actualité. Il s’agit notamment du tournant générationnel politique et de notre devise à savoir Comptons d’Abord sur nos Propres Forces. Ces deux concepts avangardistes remis au goût de l’actualité par la situation du pays prouvent à suffisance que notre Parti était en avance sur son époque », a déclaré le conférencier, Souleymane M. Doumbia.

Avec plus de 700 conseillers à la sortie des urnes en 2016 et plus de 1000 aujourd’hui par le biais des adhésions, le parti, indique le conférencier, est resté constant dans son évolution. Concernant les législatives de 2018, avec 42 listes dont 12 propres, le Parti a prouvé que son maillage du territoire n’est pas un vain mot. Sa présence au deuxième tour dans 13 circonscriptions est révélatrice d’un Parti avec une base solide. « Comme autre signe encourageant, nous avons occupé la cinquième place avec notre candidat à l’élection présidentielle de 2018. Malgré les vicissitudes de la campagne, nous avons été le choix de plus de 4% de nos compatriotes. La 5ème place arrachée lors de la présidentielle de 2013 et celle de 2018 confirment notre implantation et la crédibilité de notre candidat Housseini Amion GUINDO », a souligné le conférencier.

Parlant de la situation du pays, Souleymane M. Doumbia a fait savoir que le 15ème anniversaire du Parti coïncide avec une situation particulièrement difficile pour le Mali. Avant d’ajouter que le retour à l’ordre constitutionnel doit être la priorité de tous les régimes d’exception (transition). S’agissant du projet de nouvelle constitution initié par les plus hautes autorités du pays, le conférencier a indiqué que la position du parti CODEM est connue sur cette question. « L’initiative d’une réforme constitutionnelle sied normalement à un Président de la République et aux Députés. Ni l’un ni les autres n’existant pas actuellement, il est évident pour nous qu’il est impossible de toucher à la constitution. En plus, aucune disposition de la constitution de 1992 en vigueur ne prévoit son remplacement par une nouvelle.

Aussi, la constitution actuelle stipule qu’aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. En conséquence, une révision n’étant pas autorisée, on ne saurait arguer qu’une nouvelle constitution est donc possible », a déclaré le 1er vice-président de la CODEM. Sur le plan de la sécurité, dit-il, force est de constater que la situation est loin d’être reluisante sur le terrain. « La circulation des personnes et de leurs biens est devenue une équation très difficile. La recrudescence des attaques est devenue quotidiennes dans le Nord et le Centre. Aussi, les incursions terroristes dans les abords de Bamako sont devenues une source de malaise palpable chez bon nombre de nos compatriotes. Toutefois nous tenons à rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement offensif ayant permis de freiner l’avancée des terroristes dans beaucoup de localités.

A elles, nous apportons notre soutien indéfectible pour la défense de notre intégrité territoriale », a-t-il dit. Quant à la vie chère, le conférencier indique que l’unanimité est faite autour de la cherté de la vie sur toute l’étendue du territoire national. « Nous assistons à la cherté des denrées et produits de première nécessité et les délestages intempestifs qui ne laissent personne indifférent. Pour terminer, en dépit des problèmes ci-dessus évoqués, notre Parti exprime le souhait que l’année 2023 apporte la paix et la stabilité dans notre pays le Mali », a conclu Souleymane M. Doumbia.

Aguibou Sogodogo

