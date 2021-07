Les sept sections URD de Ségou apportent leur soutien à Igor : Le vice-président Diarra désormais grand favori pour l’investiture du parti

Le dimanche 18 juillet 2021, la ville de Markala a vibré au rythme de l’URD. En effet, une rencontre de haute facture à l’allure de soutien à Igor a eu lieu au siège flambant neuf du parti de Soumaila Cissé entre les sept sections URD de la quatrième région administrative du Mali. Pour la circonstance le vice-président Mamadou Igor Diarra et non moins ancien ministre des finances et de l’énergie était accompagné par une forte délégation composée des membres du BEN /URD, des cadres du parti et des nombreux admirateurs. A l’accueil les sept sections de la région de Ségou, ont répondu présentes. Fort de ce soutien de taille le chemin de l’investiture de l’URD est-il désormais balisé pour Mamadou Igor Diarra ? A la lumière des témoignages éloquents et de son parcours politicien administratif Igor ne serait-il pas le cheval gagnant pour l’URD à la prochaine présidentielle ?

Baraouli, Bla, Macina, Niono, San, Segou, Tominian, bref le peuple URD de la région de Ségou s’est donné rendez-vous à la ville d’origine de Mamadou Igor Diarra pour le remercier de tous les efforts qu’il ne cesse de déployer depuis qu’il a adhéré à l’URD et surtout lui témoigner de sa solidarité et de son soutien indéfectible. Accueillie au siège flambant neuf de la sous-section de Markala, qui, il faudrait le rappeler, était paré à l’effigie de l’URD et aux photos géantes de Soumaila Cissé et de Mamadou Igor Diarra, la délégation a visité les locaux, avant d’avoir droit à une présentation des participants à cette rencontre. Après les amabilités et des échanges courtois emprunts de camaraderie pendant une bonne heure, la délégation du vice-président et de tous les participants, en l’occurrence les secrétaires généraux de sections ou leurs représentants sont allés saluer chez certaines notabilités, avant de se retrouver dans la salle de conférence à l’abris des regards indiscrets.

Le vice-président Diarra, après avoir souhaité la bienvenue aux militantes, militants et cadres de l’URD de la région de Ségou chez lui à Markala, a situé la rencontre dans son cadre réel. Il dit n’être pas venu en campagne et que cette rencontre s’inscrivait dans la dynamique du renforcement et de la mobilisation, amorcé par le parti. Ensuite il a donné la parole aux secrétaires généraux des sections, les représentants des mouvements des femmes et des jeunes pour faire un état de lieu sans complaisance du parti et surtout les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Prenant la parole à tour de rôle les secrétaires généraux ont fait l’état de lieux de leurs structures à la base et ont fini par faire de suggestions. Les secrétaires généraux dans leurs interventions ne se sont pas privés d’adresser une motion spéciale au vice-président Mamadou Igor Diarra pour son implication dans le renforcement du parti dans toutes les sept sections de la région de Ségou. Son arrivée a été du pain béni pour notre parti, avaient dit certains intervenants. L’arbre ne devant pas caché la forêt, ils ont évoqué leurs difficultés tant sur le plan politique que socio- sécuritaire. La région de Ségou est occupée à plus 60 % par les djihadistes, car l’État a cédé. Certaines zones sont devenues des véritables jungles où règne la loi du plus fort. Tantôt les chasseurs Dozos dictent leurs lois, tantôt les djihadistes apparentés aux peuls sèment la terreur. Les populations sont abandonnées à leur triste sort par l’État. Les secrétaires généraux ont chargé leur vice-président Mamadou Igor Diarra de transmettre à qui de droit ces messages de détresse et de désespoir. Reprenant la parole Mamadou Igor Diarra s’est dit honoré et fier de ses camarades pour l’immense travail abattu pour le renforcement du parti. Il les a exhortés à doubler d’ardeur et d’engagement jusqu’à la victoire finale. Il a souhaité que la région de Ségou soit la vitrine de l’URD pour honorer la mémoire du charismatique président Soumaïla Cissé. Il leur a rassuré de sa disponibilité. Concernant la crise sécuritaire il dit être conscient de sa gravité et avoir prêté une oreille attentive aux différentes doléances. La rencontre s’est achevée par une fatwa et un déjeuner délicieux.

Correspondance particulière

